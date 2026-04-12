ORBAN SE OBRATIO MAĐARIMA: Teška poruka za vreme koje dolazi

PREMIJER Mađarske Viktor Orban obratio se građanima nakon što je priznao izborni poraz.

- Ne znamo sada šta će rezultati izbora značiti za sudbinu naše zemlje i nacije, vreme će pokazati, ali služićemo našoj zemlji čak i u opoziciji - rekao je Orban.

On je naglasio da je jasan zadatak pred njegovom strankom.

- Zadatak pred nama je jasan, teret upravljanja nije na našim plećima, tako da je naš posao sada da ojačamo našu zajednicu. Podržalo nas je 2,5 miliona Mađara, nikada ih nećemo izneveriti.

