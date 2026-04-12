Svet

ORBAN SE OBRATIO MAĐARIMA: Teška poruka za vreme koje dolazi

V.N.

12. 04. 2026. u 21:47

PREMIJER Mađarske Viktor Orban obratio se građanima nakon što je priznao izborni poraz.

Foto: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

- Ne znamo sada šta će rezultati izbora značiti za sudbinu naše zemlje i nacije, vreme će pokazati, ali služićemo našoj zemlji čak i u opoziciji - rekao je Orban.

On je naglasio da je jasan zadatak pred njegovom strankom.

-  Zadatak pred nama je jasan, teret upravljanja nije na našim plećima, tako da je naš posao sada da ojačamo našu zajednicu. Podržalo nas je 2,5 miliona Mađara, nikada ih nećemo izneveriti.

(Informer)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

