POLICIJA OTKRILA NOVU METODU VARANJA NA POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA: Ako budete uhvaćeni, slede drakonske kazne i zabrana polaganja
ŠPANSKA policija otkrila je metodu varanja na testovima za vozačku dozvolu koja podseća na scene iz špijunskih filmova.
Kandidati su koristili specijalne naočare sa sakrivenim kamerama i nevidljive slušalice kako bi dobijali odgovore od pomagača koji su bili van učionice. Ova oprema je toliko minijaturna da ju je gotovo nemoguće otkriti običnim pregledom pre početka ispita.
Kako funkcioniše pametna oprema za tajno slanje testova
Za razliku od običnih pametnih naočara koje imaju vidljiva sočiva, ovi modeli imaju mikro objektive ugrađene direktno u most naočara. Kamera automatski snima pitanja i šalje ih na internet bazu kojoj pomagač pristupa u realnom vremenu. Pomoćnik zatim pronalazi tačne odgovore i šapuće ih kandidatu preko minijaturne slušalice koja se nalazi duboko u uhu.
Rigorozne kazne i zabrana polaganja za sve koji pokušaju prevaru
Vlasti u Španiji su zbog ovakvih slučajeva drastično pooštrile zakone o bezbednosti saobraćaja. Svako ko bude uhvaćen u korišćenju elektronskih uređaja za varanje suočiće se sa novčanom kaznom od 500 evra. Pored toga, kandidat automatski pada na ispitu i dobija zabranu ponovnog polaganja u trajanju od narednih šest meseci.
Policija navodi da je tehnologija postala dostupnija nego ranije, ali da su i kontrole na ispitima sada mnogo efikasnije. Cilj je da se spreči da nespremni vozači dobiju dozvolu i ugroze tuđe živote na putevima. Ovaj slučaj služi kao oštro upozorenje svima koji misle da je lakše koristiti prečice nego naučiti saobraćajne propise.
(Telegraf.rs)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
