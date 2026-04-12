KO JE PETER MAĐAR? Vođa opozicione Tise i bivši član Fidesa
PETER Mađar lider opozicione stranke Tisa, koji je postao glavni suparnik Viktora Orbana, pobedio je ubedljivo na izborima u Mađarskoj.
Bivši član Fidesa, nakon razlaza sa vladajućom strukturom, osnovao je pokret koji je 2024. godine ostvario značajan uspeh na evropskim izborinima, a sada i parlamentarnim.
Peter Mađar rođen je u Budimpešti, 16. marta 1981. Po obrazovanju je pravnik, advokat. Bio je u braku sa bivšom mađarskom ministarkom pravde, Judit Vargom.
Pohađao je prestižnu Gimnaziju „Mikloš Radnoti“ u Budimpešti, a u zvaničnoj biografiji ističe da je od 1998. do 2003. studirao prava i humanističke nauke na Katoličkom univerzitetu „Pazmanj Peter“. Potom je 2002, u sklopu programa „Erazmus“, studirao pravo i humanističke nauke na Humboltovom univerzitetu u Berlinu.
U njegovoj biografiji koja se nalzi u medijima se dalje navodi da je 2003. bio sudski savetnik, potom od 2006. advokat, a od 2010. stručnjak za pravo Evropske unije u mađarskom Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine.
Takođe se napominje da je od 2016. do 2018. bio član Upravnog odbora društva „Hungarian Pablik Rouds“, a da je 2018. u Mađarskoj razvojnoj banci postao rukovodilac uprave za pravna pitanja povezana s Evropskom unijom. Zatim, od 2019. do 2022, bio je generalni direktor Centra za studentske kredite, a 2022. postao je glavni direktor kompanije „Gud Farming“.
U martu 2023. se razveo od supruge „uz zajedničku objavu na društvenim mrežama“ u kojoj su naveli da će „ostati posvećeni zajedničkom vaspitanju dece“.
Kao važan podatak u njegovoj biografiji navodi se da se 2006. godine oženio Judit Vargom. Kada ju je „karijera odvela u Brisel“, on se „pridružio mađarskom diplomatskom koru i radio na zakonodavstvu EU“.
Dugo je bio povezan sa vladajućom partijom Fides, a jedno vreme je bio deo sistema pre nego što je postao kritičar vlade.
Početkom 2024. godine izlazi u javnost sa kritikama, što ga je brzo učinilo najpopularnijim opozicionim političarem u Mađarskoj. On je lider stranke Tisa (Poštovanje i sloboda), koja je na evropskim izborima 2024. godine osvojila značajan broj glasova i učvrstila se kao najveća opoziciona snaga.
Mađar se zalaže za borbu protiv korupcije, reformu zdravstvenog sistema, deblokadu EU sredstava i promenu politike aktuelne vlade.
