KO JE PETER MAĐAR? Vođa opozicione Tise i bivši član Fidesa

Предраг Стојковић
12. 04. 2026. u 21:49

PETER Mađar lider opozicione stranke Tisa, koji je postao glavni suparnik Viktora Orbana, pobedio je ubedljivo na izborima u Mađarskoj.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Bivši član Fidesa, nakon razlaza sa vladajućom strukturom, osnovao je pokret koji je 2024. godine ostvario značajan uspeh na evropskim izborinima, a sada i parlamentarnim. 

Peter Mađar rođen je u Budimpešti, 16. marta 1981. Po obrazovanju je pravnik, advokat. Bio je u braku sa bivšom mađarskom ministarkom pravde, Judit Vargom. 

Pohađao je prestižnu Gimnaziju „Mikloš Radnoti“ u Budimpešti, a u zvaničnoj biografiji ističe da je od 1998. do 2003. studirao prava i humanističke nauke na Katoličkom univerzitetu „Pazmanj Peter“. Potom je 2002, u sklopu programa „Erazmus“, studirao pravo i humanističke nauke na Humboltovom univerzitetu u Berlinu. 

U njegovoj biografiji koja se nalzi u medijima se dalje navodi da je 2003. bio sudski savetnik, potom od 2006. advokat, a od 2010. stručnjak za pravo Evropske unije u mađarskom Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine.

Takođe se napominje da je od 2016. do 2018. bio član Upravnog odbora društva „Hungarian Pablik Rouds“, a da je 2018. u Mađarskoj razvojnoj banci postao rukovodilac uprave za pravna pitanja povezana s Evropskom unijom. Zatim, od 2019. do 2022, bio je generalni direktor Centra za studentske kredite, a 2022. postao je glavni direktor kompanije „Gud Farming“. 

U martu 2023. se razveo od supruge „uz zajedničku objavu na društvenim mrežama“ u kojoj su naveli  da će „ostati posvećeni zajedničkom vaspitanju dece“.

Kao važan podatak u njegovoj biografiji navodi se da se 2006. godine oženio Judit Vargom. Kada ju je „karijera odvela u Brisel“, on se „pridružio mađarskom diplomatskom koru i radio na zakonodavstvu EU“.

Dugo je bio povezan sa vladajućom partijom Fides, a jedno vreme je bio deo sistema pre nego što je postao kritičar vlade.

Početkom 2024. godine izlazi u javnost sa kritikama, što ga je brzo učinilo najpopularnijim opozicionim političarem u Mađarskoj. On je lider stranke Tisa (Poštovanje i sloboda), koja je na evropskim izborima 2024. godine osvojila značajan broj glasova i učvrstila se kao najveća opoziciona snaga.

Mađar se zalaže za borbu protiv korupcije, reformu zdravstvenog sistema, deblokadu EU sredstava i promenu politike aktuelne vlade.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

