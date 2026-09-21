VELIKO PRIZNANJE: Gašić oficirima Vojske Srbije uručio ukaze o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti (FOTO)

MINISTAR odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije, na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba, ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti. Svečanosti je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

General-potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazuhoplovne odbrane. Brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta Komande za obuku i unapređen u čin general-majora.

Brigadni general Novica Gogić postavljen je na dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije, brigadni general Nebojša Nedeljković na dužnost zamenika komandanta Kopnene vojske, a brigadni general Milan Elenkov postavljen je na dužnost zamenika komandanta RV i PVO.

Brigadni general Grujica Vuković postavljen je na dužnost načelnika štaba Komande kopnene vojske, dok je pukovnik Vlada Glišić postavljen na dužnost načelnika štaba Komande RV i PVO.

Pukovnik Branimir Ignjatović unapređen je u čin brigadnog generala i postavljen na dužnost načelnika Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije.

Pukovnik Zoran Jovanović postavljen je na dužnost komandanta Druge brigade kopnene vojske, pukovnik Srđan Glavonjić na dužnost komandanta Četvrte brigade kopnene vojske, a pukovnik Boško Šerbedžija postavljen je na dužnost komandanta 204. vazduhoplovne brigade.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

U čin brigadnog generala unapređeni su pukovnici Vladimir Vukajlović, Dragan Kužet, Miodrag Mladenović i Boris Stojković.Čestitajući oficirima, ministar Gašić istakao je da unapređenja i postavljenja na nove dužnosti nisu samo priznanja za postignute rezultate, već i obaveza da se nastavi na daljem jačanju sistema odbrane naše zemlje.

- Od oficira se ne očekuje samo da poznaje svoj posao, već da ume da donese odluku kada je najteže, da bude oslonac ljudima kojima komanduje i da svojim ličnim primerom čuva ugled Vojske Srbije. Čestitam vam na unapređenjima i postavljenjima i želim da nove dužnosti obavljate podjednako uspešno kao i do sada. Uvek imajte na umu da se poverenje u vojsku gradi svakim danom i svakim postupkom - naglasio je ministar odbrane.

General-potpukovnik Tiosav Janković rođen je 29. septembra 1974. godine u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2008, Generalštabno usavršavanje 2013. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2017. godine. Do sada je bio na dužnosti zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.Brigadni general Vladan Milosavljević rođen je 27. jula 1972. godine u Raški. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Vojnu akademiju završio je 1995. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012. godine, a Generalštabno usavršavanje 2017. godine. Do sada je obavljao dužnost načelnika Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije.

Brigadni general Novica Gogić rođen je 13. aprila 1975. godine u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2010, Generalštabno usavršavanje 2015. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2025. godine. Do sada je bio na dužnosti zamenika komandanta RV i PVO.

Brigadni general Nebojša Nedeljković rođen je 11. aprila 1977. u Vranju. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2000. godine. Završio je Vojnu akademiju 2000. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012. i Generalštabno usavršavanje 2022. godine. Obavljao je dužnost komandanta Druge brigade kopnene vojske.Brigadni general Milan Elenkov rođen je 8. decembra 1972. u Dimitrovgradu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Završio je Vojnu akademiju 1995. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2010, Generalštabno usavršavanje 2018. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2024. godine. Bio je na dužnosti komandanta 204. vazduhoplovne brigade RV i PVO.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Brigadni general Grujica Vuković je rođen 2. januara 1975. godine u Leskovcu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2014, Generalštabno usavršavanje 2020. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2026. godine. Obavljao je dužnost komandanta Četvrte brigade kopnene vojske.

Brigadni general Vladimir Vukajlović rođen je 15. septembra 1975. godine u Subotici. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1998. godine. Vojnu akademiju završio je 1998. godine, master studije 2013. godine, doktorat 2018. godine, a Visoke studije bezbednosti i odbrane 2025. godine. Na dužnosti je komandanta Garde.

Brigadni general Dragan Kužet rođen je 21. februara 1978. godine u Benkovcu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2001. godine. Vojnu akademiju završio je 2001. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2013. i Generalštabno usavršavanje 2023. godine. Obavlja dužnost zamenika komandanta Komande za obuku.Brigadni general Miodrag Mladenović rođen je 24. novembra 1977. u Krivoj Palanci. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2000. godine. Završio je Vojnu akademiju 2000. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2014. i Generalštabno usavršavanje 2022. godine. Na dužnosti je komandanta Mešovite artiljerijske brigade.

Brigadni general Boris Stojković rođen je 30. jula 1974. godine u Beogradu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2010. godine, a Generalštabno usavršavanje 2023. godine. Na dužnosti je načelnika Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije.

Pukovnik Branimir Ignjatović rođen je 25. aprila 1977. godine u Pirotu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2000. godine. Vojnu akademiju završio je 2000. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012, a Generalštabno usavršavanje 2022. godine. Obavljao je dužnost nečelnika štaba Komande 72. brigade za specijalne operacije.Pukovnik Vlada Glišić rođen je 30. oktobra 1973. godine u Valjevu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1996. godine. Završio je Vojnu akademiju 1996. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012. godine, a Generalštabno usavršavanje 2021. godine. Obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za operativne poslove (A-3) Komande RV i PVO.

Pukovnik Zoran Jovanović rođen je 3. avgusta 1979. godine u Šapcu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2002. godine. Vojnu akademiju završio je 2002. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2015, Generalštabno usavršavanje 2021, a Visoke studije bezbednosti i odbrane 2026. godine. Obavljao je dužnost zamenika komandanta Druge brigade kopnene vojske.

Pukovnik Srđan Glavonjić rođen je 17. jula 1978. godine u Čačku. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2001. godine. Završio je Vojnu akademiju 2001. godine, Baltički koledž odbrane 2013, Generalštabno usavršavanje 2020. godine, a Visoke studije bezbednosti i odbrane 2024. godine. Obavljao je dužnost načelnika štaba u Komandi Komande za obuku.Pukovnik Boško Šerbedžija rođen je 8. oktobra 1975. godine u Novom Sadu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1998. godine. Završio je Vojnu akademiju 1998. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2011, Generalštabno usavršavanje 2021, a Visoke studije bezbednosti i odbrane 2024. godine. Obavljao je dužnost zamenika komandanta 204. vazduhoplovne brigade.

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