SRBIJA JEDNA PORODICA: Građani popunjavaju listiće sa temama koje ih najviše interesuju
VELIKI skup Srbija jedna porodica okupio je veliki broj građana.
Kao što je i bilo najavljeno oni su mogli da iskažu u svojevrsnoj anketi šta ih najviše interesuje.
Dovoljno je bilo da zaokruže jednu od ponuđenih tema ili da dopišu svoje.
Kako je najavljeno, sve odgovore će pročitati predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.
Preporučujemo
AJMO, POBEDA, SRBIJA! Narod je uz Vučića (VIDEO)
27. 06. 2026. u 19:22
VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA: Ne odričemo se naših prijatelja ni kada je teško
27. 06. 2026. u 18:58
"U BUDUĆNOST MORAMO DA ŽURIMO" Vučić: Sutra je Vidovdan, videćete snagu svoje vojske
27. 06. 2026. u 18:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)