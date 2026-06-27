Politika

SRBIJA JEDNA PORODICA: Građani popunjavaju listiće sa temama koje ih najviše interesuju

В. Н.

27. 06. 2026. u 19:21

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VELIKI skup Srbija jedna porodica okupio je veliki broj građana.

СРБИЈА ЈЕДНА ПОРОДИЦА: Грађани попуњавају листиће са темама које их највише интересују

Foto: Novosti

Kao što je i bilo najavljeno oni su mogli da iskažu u svojevrsnoj anketi šta ih najviše interesuje.

Dovoljno je bilo da zaokruže jednu od ponuđenih tema ili da dopišu svoje.

Foto: Фото: Новости

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Kako je najavljeno, sve odgovore će pročitati predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

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