DANAS JE SVETI PROROK JELISEJ: Veruje se da žene trebaju jednu stvar posebno da urade
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Jelisijevdan. Sveti Jelisej bio je starozavetni prorok koji je živeo u devetom veku pre nove ere.
Biblija kaže da, kada je bog hteo da uzme sebi proroka Iliju, za naslednika mu je odredio Jeliseja. Ilija je Jeliseju preneo božju volju, ogrnuo ga svojim ogrtačem i izmolio od boga proročki dar za Jeliseja.
Ovo srpsko pleme i dan-danas živi u Makedoniji: Zadržali su običaje Nemanjića, a veruje se da su izgradili Hilandar.
Hrišćanske priče kažu da je po čistoti i vrednoći bio ravan najvećim svecima, a po čudesnoj moći prevazilazio je svakog proroka.
Razdvojio je vodu u Jordanu, gorku vodu u Jerihonu učinio pitkom, umnožio ulje u posudama siromašne udovice, drugoj ženi vaskrsao umrlog sina, sa dvadeset hlepčića nahranio je sto ljudi i još mnogo čuda izveo je na korist naroda.
Verovanje kaže da se danas ne radi u polju osim setve prosa, i zato se kaže: "Jelisije proso sije, ide Vida da obiđe." Žene iznose sve što je crveno od odeće ili tkanine da se provetri.
Preminuo je u dubokoj starosti, a SPC ga proslavlja 14. juna po crkvenom i 27. juna po gregorijanskom kalendaru. Narod veruje da je ovaj dan zavetni za sve koji pate od bolesti očiju i danas oni odlaze u crkve i manastire, gde noktima malo zagrebu zid i malterom protrljaju oči.
(Telegraf)
Preporučujemo
Topao doček u Šapcu
26. 06. 2026. u 21:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)