Društvo

DANAS JE SVETI PROROK JELISEJ: Veruje se da žene trebaju jednu stvar posebno da urade

В.Н.

27. 06. 2026. u 07:10

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Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Jelisijevdan. Sveti Jelisej bio je starozavetni prorok koji je živeo u devetom veku pre nove ere.

ДАНАС ЈЕ СВЕТИ ПРОРОК ЈЕЛИСЕЈ: Верује се да жене требају једну ствар посебно да ураде

Foto: SPC

Biblija kaže da, kada je bog hteo da uzme sebi proroka Iliju, za naslednika mu je odredio Jeliseja. Ilija je Jeliseju preneo božju volju, ogrnuo ga svojim ogrtačem i izmolio od boga proročki dar za Jeliseja.

Ovo srpsko pleme i dan-danas živi u Makedoniji: Zadržali su običaje Nemanjića, a veruje se da su izgradili Hilandar.

Hrišćanske priče kažu da je po čistoti i vrednoći bio ravan najvećim svecima, a po čudesnoj moći prevazilazio je svakog proroka.

Razdvojio je vodu u Jordanu, gorku vodu u Jerihonu učinio pitkom, umnožio ulje u posudama siromašne udovice, drugoj ženi vaskrsao umrlog sina, sa dvadeset hlepčića nahranio je sto ljudi i još mnogo čuda izveo je na korist naroda.

Verovanje kaže da se danas ne radi u polju osim setve prosa, i zato se kaže: "Jelisije proso sije, ide Vida da obiđe." Žene iznose sve što je crveno od odeće ili tkanine da se provetri.

Preminuo je u dubokoj starosti, a SPC ga proslavlja 14. juna po crkvenom i 27. juna po gregorijanskom kalendaru. Narod veruje da je ovaj dan zavetni za sve koji pate od bolesti očiju i danas oni odlaze u crkve i manastire, gde noktima malo zagrebu zid i malterom protrljaju oči.

(Telegraf)

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