KOJI SU NERADNI DANI ZA PRVI MAJ? Sledi nam još jedan mini-odmor, ovo je detaljan spisak do kraja godine

NAKN uskršnjih praznika i kratkog predaha koji su građani već iskoristili za odmor i putovanja, početak maja donosi novu priliku za mini-odmor i produženi vikend, ovog puta povodom Praznik rada.

Prema zvaničnom kalendaru neradnih dana, petak 1. maj i subota 2. maj su neradni, što mnogim zaposlenima otvara mogućnost za trodnevni odmor uz spajanje sa vikendom.

Tradicionalno, ovaj period se u Srbiji koristi za prvomajski uranak, boravak u prirodi, roštiljanje, ali i kraća putovanja, pa se očekuje da će mnogi građani iskoristiti ovu priliku za opuštanje nakon prolećnih obaveza.

Praznik rada se obeležava širom sveta kao međunarodni dan posvećen radničkim pravima i borbi za dostojanstven rad. Nastao je krajem 19. veka kao simbol borbe radnika za osmočasovno radno vreme i bolje uslove rada, a danas predstavlja i dan solidarnosti i društvenog odmora u velikom broju zemalja.

Zanimljivo je da će i školarci imati dodatni razlog za zadovoljstvo jer 1. maj donosi i produženi vikend za učenike, pa će i oni imati priliku za kratak predah u okviru završnice školske godine i prolećnih obaveza.

Nakon prvomajskog odmora, građane Srbije očekuje još nekoliko neradnih dana do kraja godine, među kojima su i verski i državni praznici:

27. maj (sreda) - Kurbanski bajram (za pripadnike islamske zajednice)

20. septembar (nedelja) - Jom Kipur (za pripadnike jevrejske zajednice)

11. novembar (sreda) - Dan primirja u Prvom svetskom ratu

25. decembar (petak) - Božić (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica)

Ovi datumi raspoređeni tokom godine pružaju nekoliko prilika za kraće odmore, ali je upravo početak maja prvi mini-raspust nakon uskršnjih praznika, koji će mnogi iskoristiti za putovanja, boravak u prirodi ili jednostavno predah od svakodnevice.

(Kurir)

