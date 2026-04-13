DANAS JE VASKRŠNJI PONEDELJAK: Ovi stari običaji se još uvek poštuju, jedan se posebno veže za mlade momke i devojke

В.Н.

13. 04. 2026. u 07:34

PRVI ponedeljak posle Vaskrsa naziva se Svetli ili Vodeni ponedeljak, u narodnu poznat i kao Vaskršnji ponedeljak.

ДАНАС ЈЕ ВАСКРШЊИ ПОНЕДЕЉАК: Ови стари обичаји се још увек поштују, један се посебно веже за младе момке и девојке

Počinje Tomina, Bela nedelja, koja spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak.

Vaskrs se slavi tri dana, pa su i Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak u kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeleženi crvenim slovom. Tokom svih prazničnih dana vernici se pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse", podsećajući jedni druge na vest o Hristovom vaskrsenju.

U mnogim mestima danas se održavaju litije, a posebno je upečatljiv običaj u manastiru Manastir Hilandar.

Tamo monasi rano ujutru, posle službe, izlaze iz manastirske porte noseći crkvene predmete, dok se na čelu povorke nalazi ikona Bogorodice Trojeručice. Uz molitvu i pojanje, obilaze sveta mesta, a potom se vraćaju u hram.

Vaskršnji ponedeljak poznat je i kao Vodeni ponedeljak, upravo zbog starog običaja koji se i danas ponegde praktikuje.

U pojedinim delovima Vojvodine momci za ženidbu obilaze devojke koje su za udaju. Dolaze u fijakerima, često uz tamburaše, noseći sa sobom posude sa vodom.

Kada stignu, polivaju devojke, verujući da se tako simbolično spiraju grehovi i priziva sreća. Kaže se da što više vode prospu, to su veće šanse da su baš tu devojku izabrali za buduću suprugu.

Danas se nastavljaju gozbe i veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenijih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje.

Danas hranu i jaja treba podeliti najsiromašnijima kako bi i oni osetili radost praznika, a da bi godina pred nama bila srećna berićetna.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa