SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)

В.Н.

13. 04. 2026. u 10:50

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

 - Danas umereno oblačno uz slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistični. Najviša temperatura od 18 do 23 °S.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka.

PORAST JUTARNjIH I DNEVNIH TEMPERATURA

Nakon perioda koji su obeležili slabi jutarnji mrazevi sledi toplije vreme, pa će dnevna temperatura tokom većeg dela druge dekade aprila biti od 18 do 23 °S, samo će u Timočkoj Krajini sutra biti hladnije

DO SREDE KOŠAVA - JAK JUŽNI I JUGOISTOČNI VETAR

Do srede (13 - 15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 km/h. Istovremeno prognozirani udari košave za područje Beograda iznose od 50 do 60 km/h.

PADAVINE LOKALNOG I PLjUSKOVITOG KARAKTERA, TOKOM SEDMICE ČEŠĆE U ZAPADNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI

Sutra se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom na području zapadne i centralne Srbije, Vojvodine, ali i na širem području Beograda, dok će u sredu i četvrtak (15 - 16.04.) lokalni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, biti češći na zapadu i jugu Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

DECU U KINI UČIM I KAKO SE SLAVI VASKRS: Lektorka Nataša Radosavljević Gaberova, o životu u Pekingu (FOTO)

Nataša Radosavljević Gaberova, profesor srpskog jezika i kljiževnosti više od 15 godina živi u Kini i radi kao lektor za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije. Ovde je vremenom izgradila i svoj život - u Kini se udala, ovde su rođena i njena deca koja pohađaju kineske škole. Ona je dobila i Svesavsku nagradu za izuzetne rezultate u promovisanju srpskog jezika, književnosti, istorije, kulture i običaja u dijaspori, a u razgovoru za naš list kaže da ova nagrada za nju predstavlja priznanje za dugogodišnji rad, ali i veliku čast i obavezu.

