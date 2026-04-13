SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Danas umereno oblačno uz slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistični. Najviša temperatura od 18 do 23 °S.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka.
PORAST JUTARNjIH I DNEVNIH TEMPERATURA
Nakon perioda koji su obeležili slabi jutarnji mrazevi sledi toplije vreme, pa će dnevna temperatura tokom većeg dela druge dekade aprila biti od 18 do 23 °S, samo će u Timočkoj Krajini sutra biti hladnije
DO SREDE KOŠAVA - JAK JUŽNI I JUGOISTOČNI VETAR
Do srede (13 - 15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 km/h. Istovremeno prognozirani udari košave za područje Beograda iznose od 50 do 60 km/h.
PADAVINE LOKALNOG I PLjUSKOVITOG KARAKTERA, TOKOM SEDMICE ČEŠĆE U ZAPADNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI
Sutra se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom na području zapadne i centralne Srbije, Vojvodine, ali i na širem području Beograda, dok će u sredu i četvrtak (15 - 16.04.) lokalni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, biti češći na zapadu i jugu Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.
