SRBI U VUKOVARU PROSLAVLJAJU USKRS: Prisustvuje i ministar Milićević

MOLITVOM u crkvama i tradicionalnim običajima pravoslavni vernici u Vukovaru i Vukovarsko-sremskoj županiji proslavili su Uskrs.

Veliki broj vernika prisustvovao je liturgiji u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru gde je liturgiju, uz više pravoslavnih sveštenika, služio episkop osječkopoljski i baranjski Heruvim.

Na liturgiji je pročitana vaskršnja poslanica poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarha Porfirija. Najveći hrišćanski praznik vernicima u Vukovaru i Vukovarsko-sremskoj županiji čestitali su i župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

- Svim vernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru upućujem iskrene čestitke, uz želju da vam ovaj praznik donese mir, radost i snagu u zajedništvu s vašim najmilijima. Neka svetlo Hristovog uskrsnuća ispuni vaše porodice nadom, verom i međusobnim razumevanjem - napisao je na svom Fejsbuku župan Bosančić.

Na liturgiji u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru prisustvovao je i ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević.

Ministar je naglasio važnost jedinstva srpskog naroda i dodao da je zajedničko obeležavanje Vaskrsa sa Srbima koji žive izvan svoje matice jedan od dokaza da je država uvek uz svoj narod, bez obzira na to gde se on nalazi i živi, saopšteno je prethodno iz njegovog Kabineta.

(Tanjug)