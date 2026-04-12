SRBI U VUKOVARU PROSLAVLJAJU USKRS: Prisustvuje i ministar Milićević
MOLITVOM u crkvama i tradicionalnim običajima pravoslavni vernici u Vukovaru i Vukovarsko-sremskoj županiji proslavili su Uskrs.
Veliki broj vernika prisustvovao je liturgiji u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru gde je liturgiju, uz više pravoslavnih sveštenika, služio episkop osječkopoljski i baranjski Heruvim.
Na liturgiji je pročitana vaskršnja poslanica poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarha Porfirija. Najveći hrišćanski praznik vernicima u Vukovaru i Vukovarsko-sremskoj županiji čestitali su i župan Vukovarsko-sremske županije Ivan Bosančić i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
- Svim vernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru upućujem iskrene čestitke, uz želju da vam ovaj praznik donese mir, radost i snagu u zajedništvu s vašim najmilijima. Neka svetlo Hristovog uskrsnuća ispuni vaše porodice nadom, verom i međusobnim razumevanjem - napisao je na svom Fejsbuku župan Bosančić.
Na liturgiji u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru prisustvovao je i ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević.
Ministar je naglasio važnost jedinstva srpskog naroda i dodao da je zajedničko obeležavanje Vaskrsa sa Srbima koji žive izvan svoje matice jedan od dokaza da je država uvek uz svoj narod, bez obzira na to gde se on nalazi i živi, saopšteno je prethodno iz njegovog Kabineta.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
