SPREMITE SE ZA UDARE KOŠAVE: Vremenska prognoza za narednih sedam dana

RHMZ je objavio najnoviju vremensku prognozu za narednu nedelju.

Nakon perioda koji su obeležili slabi jutarnji mrazevi sledi porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. Izolovana (retka) pojava prizemnog jutarnjeg mraza na 5 cm tla očekuje se još sutra (13.04.), dok će dnevne temperature tokom većeg dela druge dekade aprila biti od 18 do 23 °S, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije u utorak (14.04.)



POČETKOM SEDMICE KOŠAVA - JAK JUŽNI I JUGOISTOČNI VETAROd ponedeljka (13.04.) do srede (15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 km/h. Istovremeno prognozirani udari košave za područje Beograda iznose od 50 do 60 km/h.

PADAVINE LOKALNOG I PLjUSKOVITOG KARAKTERA, TOKOM NAREDNE SEDMICE ČEŠĆE U ZAPADNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI



Sa povećanjem oblačnosti, prve padavine lokalnog karaktera očekuju se u ponedeljak krajem dana i u toku noći ka utorku (13/14.04.) u vidu kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom i sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj Srbiji, Vojvodini, ali i na širem području Beograda. Slično vreme zadržaće se i utorak (14.04.), dok će u sredu i četvrtak (15 - 16.04.) lokalni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, biti češći na zapadu i jugu Srbije, dok će u ostalim krajevima zadržati uglavnom suvo. U petak (17.04.) u većini mesta pretežno sunčano, a za dane vikenda (18 - 19.04.) ponovo kratkotrajne padavine lokalnog karaktera.