Načelnik Generalštaba Mojsilović prisustvovao vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi

V.N.

12. 04. 2026. u 14:52

NAČELNIK Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovao je jutros vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog arhanđela Mihaila u Beogradu.

Начелник Генералштаба Мојсиловић присуствовао васкршњој литургији у Саборној цркви

Foto: Tanjug/Ministarstvo Odbrane

Posle bogosluženja i tradicionalnog kucanja jajima, koje simbolizuje pobedu života nad smrću, general Mojsilović je sa episkopom jenopoljskim Nikonom i starešinom hrama protoprezviterom-stavroforom Bogoljubom Ostojićem razgovarao o značaju vere i očuvanja duhovnih vrednosti u savremenom društvu i izrazio zadovoljstvo što je u prilici da veliki hrišćanski praznik provede u najstarijem beogradskom hramu, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Načelnik Generalštaba je uputio iskrene i srdačne pozdrave svim građanima Srbije u zemlji i rasejanju koji Vaskrs proslavljaju po julijanskom kalendaru, sa željom da praznične dane provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim najmilijima i da sva iskušenja i izazove prevaziđu u nadi, veri i ljubavi.

Vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi prisustvovali su i članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

