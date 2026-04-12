Načelnik Generalštaba Mojsilović prisustvovao vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi
NAČELNIK Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovao je jutros vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog arhanđela Mihaila u Beogradu.
Posle bogosluženja i tradicionalnog kucanja jajima, koje simbolizuje pobedu života nad smrću, general Mojsilović je sa episkopom jenopoljskim Nikonom i starešinom hrama protoprezviterom-stavroforom Bogoljubom Ostojićem razgovarao o značaju vere i očuvanja duhovnih vrednosti u savremenom društvu i izrazio zadovoljstvo što je u prilici da veliki hrišćanski praznik provede u najstarijem beogradskom hramu, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Načelnik Generalštaba je uputio iskrene i srdačne pozdrave svim građanima Srbije u zemlji i rasejanju koji Vaskrs proslavljaju po julijanskom kalendaru, sa željom da praznične dane provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim najmilijima i da sva iskušenja i izazove prevaziđu u nadi, veri i ljubavi.
Vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi prisustvovali su i članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
(Tanjug)
