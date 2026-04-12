SVEČANO I U PARIZU: Ogroman broj posetilaca na najradosniji hrišćanski praznik u pariskoj crkvi "Sveti Sava" (FOTO)

Izuzetno svečano bilo je danas na vaskrs i sinoć i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava u Parizu.

Ogroman broj vernika prošao je kroz crkvu, u subotu uveče na vaskršnjem jutrenju koje je služeno do ponoći, i na današnjoj liturgiji, kojoj je prisutvovalo nekolliko hiljada ljudi.

Ligurgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoevropski Justin uz sasluženje bratije sabornog hrama Svetog Save u Pljarizu. Pojao je hor "Sveti Simeon Mirotočivi". Veliki broj prisutnih se i pričestio, posle uskršnjeg posta.

Posetioce su u narodnim nošnjama dočekivala deca iz KUD Izvor. Vladika i sveštenstvo podelili su i paketiće najmlađima, dok su svi koji su došli, kućama otišli s osveštanim jajima.

Sve je proteklo uz molitve za mir koji je preko potreban u ovo vreme opštih svetskih turbulencija, uz poruku da je najpre potrebno postići mir u sebi samom, a onda u porodici i sa bližnjima.

Kolo srpskih sestara, koje broji tridesetak članica, pripremilo je na izlazu iz crkve veliku količinu tradicionalne srpske hrane za posluženje.

Potredsednica Kola srpskih sredstava Irena Milutinović je poručila da se će sav sakupljeni prihod biti, kao i uvek, upupućen u humanitarne svrhe, za izgradnju hramova, obnovu manastira u Srbiji i pravosavnih u Francuskoj.

- Pomažemo i siromašnima i bolesnima, naročito deci, našem narodu gde god da je – dodaje predsednica Božica Lazić.