STIŽE NAM "KRVAVA KIŠA": Evo kada da očekujemo oblake sa severa Afrike u Srbiji
PRELEP prolećni dan u Srbiji. U većem delu zemlje je sunčano, uz temperature oko 15 stepeni. Maksimalna temperatura biće danas do 20 stepeni.
U ovom času snažan ciklon sa severa Atlantika donosi olujno nevreme severnoj i zapadnoj Evropi, a oblaci i hlandi front sa padavinama stigli su do Alpa.
Istovremeno, formirao se i sekundarni ciklon iznad severa Afrike sa centrom iznad severnog Alžira.
On uslovljava jake oluje sa grmljavinom i obilne padavine od severa Alžira preko Tunisa do Italije, a ovaj oblačni i padavinski sistem premešta se prema Jadranu i našem području zajedno sa premeštanjem centra ciklona preko severa Tunisa i Tirenskog mora ka Đenovskom zalivu.
Srbija i Balkan nalaze se u prednjem delu ciklona. Snažno visinsko južno strujanje sa severa Afrike do našeg područja uslovljava priliv veoma tople vazdušne mase, a ujedno stižu i čestice peska i prašine iz Sahare.
Narednih dana nad našim područjem atmosfera će biti zamućena, pa se u predelima sa padavinama očekuju i obojene padavine (krvava kiša). Dakle, kiša će sadržati čestice pustinjskog peska, a boja padavina zavisiće od boje čestica peska.
I dok se nad centralnim Mediteranom nalazi ciklon, nad istokom Evrope je anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, narednih dana očekuje se veoma vetrovito vreme.
U ponedeljak i utorak duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području veoma jak, sa udarima preko 50 km/h.
Na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja očekuju se olujni udari košave od 80 km/h.
Najjači vetar očekuje se u Vršcu.
Vetrovitro će biti do srede, a najjači udari košave očekuju se u ponedeljak uveče tokom noći i u utorak ujutro.
U sredu će košava slabiti, a posle podne vetar će biti u skretanju na severozapadni, i to prvo u Bačkoj, Sremu i u Podrinju.
Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.
Nakon današnjeg sunčanog dana, narednih dana biće dosta oblaka nad Srbijom. Oblaci sa severa Afrike, centralnog Mediterana i Jadrana već noćas stižu do jugozapada Srbije, a u ponedeljak tokom dana i do ostalih krajeva. Od utorka očekuje se česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom
