MOŽE DOĆI DO OTKAZIVANJA ORGANA: Važno upozorenje lekara VMA, obratite pažnju na ove stvari
KADA je reč o predstojećim, uskršnjim i prvomajskim praznicima, dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkrio je da upravo nakon njih lekari imaju pune ruke posla.
Tih dana praznika neizostavna je bogata trpeza, obilje hrane, uglavnom masne i jake, poput pečenja ili roštilja, kao i alkohol.
Ukoliko se u svemu tome pretera posledice po zdravlje su neizbežne, upozoravaju lekari.
Može doći do otkazivanja organa
- Naravno, biće sigurno i bogata trpeza, a znamo da to može dovesti do pojave konkretno pankreatitisa, koji je benigno oboljenje. Međutim, može da bude praćeno kako lakim, tako i teškim oblicima komplikacija, gde može da dođe do otkazivanja organa, bubrega, pluća, pa i srca. Bilijarni pankreatitis najčešći, a zatim dolazi na red i alkoholni pankreatitis - objašnjava prof. dr Boško Milev za RTS.
Upravo zbog toga, apelovao je na sve na umerenost u hrani, naročito teške i masne hrane.
U Zavodu za javno zdravlje u Subotici kažu da proslave praznika ne bi trebale da podrazumevaju preobilne i obroke u kasnim večernjim satima, preterivanje u jelu i piću, preskakanje obroka i gladovanje, odnosno "čuvanje" za prazničnu trpezu i predugo i preterano sedenje.
Koliko kalorija "nabockamo" za prazničnom trpezom
Inače, optimalni unos kalorija na dnevnom nivou, koji za muškarce iznosi oko 2.800, a za žene oko 2.000 kalorija, tokom prazničnih dana često se premaši, a ove nekih primera gozbe u Srbiji tokom praznika i unos kalorija:
Predjelo:
- Tvrdi sir – 50 g je oko 200 kcal
- Čajna kobasica – 50 g oko 250 kcal
- Dimljena šunka – 50 g oko 250 kcal
- Kiflice – 100 g oko 350 kcal
- Pite sa sirom – 100 g oko 300 kcal
- Grickalice -kikiriki 100 g 600 kcal
Glavno jelo:
- Sarma – zavisi, ali srednja je oko 200 kcal
- Slanina -50 g oko 100 kcal
- Ruska salata - ako se pravi sa majonezom je jako kalorična i ako je jedemo uz kiflice i uz prase- do čak 1.000 kcal
- Slavski kolač – hleb - zavisi koji, ali recimo 100 g par kriški je oko 300 kcal
Desert:
- Torta – zavisi, ali kupovna 100 g parče oko 500 kcal
- Kolači - zavisi, ali slično kao torta 100 g oko 500 kcal
- Slatke grickalice - 5 komada jafa keksa je oko 250 kcal
- Slatko žito -zavisi ko kako pravi, ali što je više šećera i dodataka više je i kalorija, recimo 100 g oko 250 kcal
Piće:
- Rakija -45 ml je oko 105 kcal
- Pivo -355 ml je oko 145 kcal
- Vino - 150 ml oko 125 kcal
- Gazirani sok sa šećerom ili voćni sok - 330 ml je oko 150 kcal
Šta pomaže kod prejedanja
Prejedanje prati osećaj težine u želucu, muka, gađenje i povraćanje. Ako smo prejedeni možemo sebi pomoći tako što ćemo:
- nakon pojave tegoba ukinuti unos hrane i obratiti pažnju na pravilnu nadoknadu tečnosti
- blag nezaslađen čaj može da pomogne, a kasnije se prelazi na dijetu koja će pomoći da se brzo popravi i stabilizuje rad organa za varenje
- preporučuje se dvopek, bareni krompir, pirinač ili rendana jabuka
- kratke šetnje na svežem vazduhu će olakšati probavu
(Blic)
