POVEĆAVA SE KONCENTRACIJA POLENA: Reč struke - Ove osobe treba da obrate posebnu pažnju

SA lepim vremenom povećava se koncentracija polena drvenastih biljaka, rekla je danas za Tanjug Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Ona je ukazala da u aprilu posebnu pažnju treba da obrate osobe alergične na polen trave i breze i jave se lekarima alergolozima.

Ona je napomenula da su prethodne nedelje kiša i grad samo nakratko uticali na smanjenje koncentracija svih alergenih polena u vazduhu.

- U aprilu očekujemo polen drvenastih biljaka u vazduhu. Polen breze je najjači alergen u ovom periodu. On ujedno ima najjači alergeni potencijal u periodu polinacije drveća. Pljuskovi su smanjili ukupnu količinu polena u vazduhu, ali toplo vreme izaziva visoku vlažnost što će dovesti do pucanja istih - rekla je Ljubičić.

Kako je dodala, takođe, u vazduhu je prisutan polen jasena, javora, hrasta, graba, platana, vrbe.

Podatke o vrstama i koncentracijama polena u vazduhu sugrađani mogu pratiti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.sepa.gov.rs i Android aplikaciji polen Srbija, dodala je ona.

BONUS VIDEO: Ministarstvo odbrane otkrio detalje o eksplozivu pronađenog kod gasovoda u Kanjiži