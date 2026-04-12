DOK KRŠI PRIMIRJE, U NARODNOJ NOŠNJI, ČESTITA USKRS I POZIVA NA LJUBAV: Licemerna poruka Zelenskog iz hrama Svete Sofije (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski i njegova supruga, Olena Zelenska građanima su čestitali Uskrs.
- 'Bog je usred grada; neće otići'.
Ove reči su ovde ispisane u našem velikom Svetom Sofijinom hramu.
I ove reči su obdarene izvanrednom snagom – snagom koju smo osećali više od petnaest stotina dana borbe za život, u kojoj naša Ukrajina, naš glavni grad, naš narod i naša vera ostaju nepokolebljivi - stoji u delu poruke ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i prve dame Ukrajine.
Podsetimo, Ukrajinci su tokom kršenja uskršnjeg primirja nekoliko puta pokušali da izvode udare po Kurskoj oblasti, saopštio je šef regiona Aleksandar Hinštejn.
- Od 09.00 11. aprila do 07.00 12. aprila oboreno je devet neprijateljskih bespilotnih letelica različitih tipova. Bespilotne letelice su 15 puta napadale našu teritoriju pomoću eksplozivnih naprava. Informacije o granatiranju nisu pristizale - napisao je on u MAX-u.
VSU nisu prvi put prekršile režim prekida vatre, iako je Vladimir Zelenski tvrdio da će Ukrajina poštovati taj režim.
(Ukrinform)
Preporučujemo
CRN DAN ZA KIJEV: Ruska PVO pred uskršnje primirje napravila čudo, Ukrajinci na kolenima
11. 04. 2026. u 14:46
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
