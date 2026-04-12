UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski i njegova supruga, Olena Zelenska građanima su čestitali Uskrs.

- 'Bog je usred grada; neće otići'.

Ove reči su ovde ispisane u našem velikom Svetom Sofijinom hramu.

I ove reči su obdarene izvanrednom snagom – snagom koju smo osećali više od petnaest stotina dana borbe za život, u kojoj naša Ukrajina, naš glavni grad, naš narod i naša vera ostaju nepokolebljivi - stoji u delu poruke ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i prve dame Ukrajine.

Podsetimo, Ukrajinci su tokom kršenja uskršnjeg primirja nekoliko puta pokušali da izvode udare po Kurskoj oblasti, saopštio je šef regiona Aleksandar Hinštejn.

- Od 09.00 11. aprila do 07.00 12. aprila oboreno je devet neprijateljskih bespilotnih letelica različitih tipova. Bespilotne letelice su 15 puta napadale našu teritoriju pomoću eksplozivnih naprava. Informacije o granatiranju nisu pristizale - napisao je on u MAX-u.

VSU nisu prvi put prekršile režim prekida vatre, iako je Vladimir Zelenski tvrdio da će Ukrajina poštovati taj režim.

