Svet

DOK KRŠI PRIMIRJE, U NARODNOJ NOŠNJI, ČESTITA USKRS I POZIVA NA LJUBAV: Licemerna poruka Zelenskog iz hrama Svete Sofije (VIDEO)

М.А.С.

12. 04. 2026. u 09:49

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski i njegova supruga, Olena Zelenska građanima su čestitali Uskrs.

ДОК КРШИ ПРИМИРЈЕ, У НАРОДНОЈ НОШЊИ, ЧЕСТИТА УСКРС И ПОЗИВА НА ЉУБАВ: Лицемерна порука Зеленског из храма Свете Софије (ВИДЕО)

printscreen/youtube/Office of the President of Ukraine

 - 'Bog je usred grada; neće otići'.

Ove reči su ovde ispisane u našem velikom Svetom Sofijinom hramu.

I ove reči su obdarene izvanrednom snagom – snagom koju smo osećali više od petnaest stotina dana borbe za život, u kojoj naša Ukrajina, naš glavni grad, naš narod i naša vera ostaju nepokolebljivi - stoji u delu poruke ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i prve dame Ukrajine.

Podsetimo, Ukrajinci su tokom kršenja uskršnjeg primirja nekoliko puta pokušali da izvode udare po Kurskoj oblasti, saopštio je šef regiona Aleksandar Hinštejn.

- Od 09.00 11. aprila do 07.00 12. aprila oboreno je devet neprijateljskih bespilotnih letelica različitih tipova. Bespilotne letelice su 15 puta napadale našu teritoriju pomoću eksplozivnih naprava. Informacije o granatiranju nisu pristizale - napisao je on u MAX-u.

VSU nisu prvi put prekršile režim prekida vatre, iako je Vladimir Zelenski tvrdio da će Ukrajina poštovati taj režim.

(Ukrinform)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

