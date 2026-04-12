TOPAO USKRŠNJI DAN, PA VREMENSKI ROLERKOSTER: Objavljena detaljna prognoza do kraja aprila, popaljeni alarmi - Pljuskovi sa grmljavinom, pa suša

NAJAVA Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za veliki hrišćanski praznik donosi nam važne vesti o vremenskim prilikama koje će obeležiti današnji dan i nedelje pred nama.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Uskršnje jutro je hladno, a u pojedinim predelima zemlje zabeležen je i slab prizemni mraz, što zahteva oprez. Nakon praznika očekuje nas postepeno naoblačenje, ali će se temperature i dalje kretati ka višim vrednostima, uz napomenu da od sutra počinje značajna promena vazdušnog strujanja.

Praznična nedelja uz sunce i prijatne temperature

Današnji dan, Vaskrs, 12. april, će proteći u znaku pretežno sunčanog vremena nakon prohladnog jutra. Iako jutro donosi niske temperature od 1 do 6 stepeni, dnevni maksimumi će iznositi od 17 do 20 stepeni, uz blagu oblačnost koja se očekuje samo tokom prepodneva.

Vetar ostaje slab do umeren, pa će boravak u prirodi biti veoma prijatan širom zemlje.

Ponedeljak donosi naoblačenje i jake udare košave

Već sutra, 13. aprila, situacija počinje da se menja jer nas očekuje umereno do potpuno oblačno, ali i dalje suvo vreme. Prema vremenskoj prognozi RHMZ, najznačajniji fenomen biće jačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području postati jak, dok će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine.

"Žuti" meteoalarm upozorava da su moguće:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročitu u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja

otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Jutarnje temperature će se kretati od 2 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 18 do 21 stepeni. Posebno upozorenje izdato je za udare vetra koji će prelaziti 60 kilometara na čas.

Utorak donosi prve pljuskove i grmljavinu

U utorak, očekuje nas promenljivo oblačno vreme, pri čemu će na severu zemlje ostati suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju mestimična kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar će i dalje biti jak u košavskom području, sa udarima olujne jačine na jugu Banata i u Podunavlju koji će biti veći od 17 metara u sekundi.

Najniža temperatura će se kretati od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

Sreda u znaku otopljenja i postepenog smirivanja vetra

Slične vremenske prilike nastavljaju se i u sredu uz promenljivu oblačnost i lokalnu pojavu kiše i grmljavine, dok će sever zemlje ponovo biti pošteđen padavina. Vetar će na jugu Banata i u donjem Podunavlju i dalje biti jak, duvajući iz istočnog i jugoistočnog pravca, ali se dobra vest odnosi na njegovo slabljenje koje se očekuje krajem dana.

Temperature će biti u porastu, pa će jutarnje biti od 8 do 12 stepeni, a maksimalne dnevne od 19 do 23 stepeni.

Nastavak nestabilnog prolećnog vremena u drugoj polovini aprila

U periodu od 16. do 20. aprila prognozira se promenljivo vreme, sa čestom pojavom kiše i lokalnim pljuskovima koji će biti praćeni grmljavinom. Ovo je period klasičnog prolećnog nestabilnog vremena, koji će obeležiti dane nakon vaskršnjih praznika.

Sredina aprila uz hladniji talas i višak padavina

Kada pogledamo nedeljnu prognozu, period od 13. do 19. aprila biće obeležen temperaturama koje su za oko -1 stepen niže od prosečnih vrednosti. Postoji verovatnoća od 60 procenata da će vreme biti u kategoriji hladnog, a posebno je značajno što se sa verovatnoćom od 70 procenata očekuje suficit padavina, pa će ova nedelja biti izrazito kišna.

Preokret i otopljenje u poslednjoj dekadi aprila

Nagli preokret nastupa u sedmici od 20. do 26. aprila, kada će srednja temperatura vazduha biti iznad proseka za oko 1 stepen.

Verovatnoća da će vreme biti toplo iznosi 50 procenata, a istovremeno se očekuje deficit padavina sa verovatnoćom od 50 procenata da će period biti u kategoriji sušnog.

Ulazak u maj uz letnje temperature i sušu

Završnica aprila i početak maja, od 27. aprila do 4. maja, donose još toplije vreme sa odstupanjem temperature do čak 3 stepeni iznad proseka. Postoji velika verovatnoća od 60 procenata da će ovaj period biti u kategoriji toplog, dok će padavine i dalje biti ispod prosečnih vrednosti, sa verovatnoćom od 50 procenata da će se zadržati sušno vreme.

(Blic)