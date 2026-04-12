PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

o U vašem prvom govoru na Izbornoj skupštini Olimpijskog komiteta Srbije 11. decembra 2025. godine ste, između ostalog u uvodu rekli: "Uloga predsednika Olimpijskog komiteta Srbije jeste funkcija. Ali ona je tako mnogo više od funkcije. To je odgovornost prema zemlji, prema sportu, prema vrhunskim sportistima koji predstavljaju najbolji deo ove zemlje, prema trenerima koji se ne vide, a bez kojih sportista i njihovih uspeha ne bi bilo, prema deci koja tek ulaze u sale, terene, dvorane" Ovu ulogu ću posmatrati kao ogromnu dužnost - možda i jednu od najvećih sa kojima sam se ikada susreo u svom životu! Veliki zadatak je pred nama, Olimpijski komitet Srbije može i mora bolje"" Danas, posle skoro 120 dana na novoj funkciji, da li ste još više uvereni u opravdanost ovih vaših reči i kako to OKS može bolje?

- Posle gotovo četiri meseca na funkciji još sam uvereniji da su te reči bile potpuno opravdane. Kada uđete u sistem i sagledate sve procese, obaveze, izazove i potencijale, shvatite koliko je Olimpijski komitet Srbije važna institucija za naš sport i državu. OKS može bolje pre svega kroz jaču organizaciju, jasniju strategiju razvoja olimpijskih sportova, veću podršku sportistima i trenerima, kao i kroz bolju saradnju sa savezima, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Naš cilj je da budemo servis sporta, mesto gde sportisti dobijaju sigurnost, podršku i jasnu viziju svog puta ka Olimpijskim igrama.

o Ima li neke (ne)skrivene tajne u podatku da su četvorica od prethodnih pet predsednika OKS bivši košarkaši?

- Košarka je sport koji je u Srbiji kroz decenije stvarao lidere, ljude sa međunarodnim iskustvom, organizacionim sposobnostima i timskim duhom. Tako da to nije nimalno slučajno. Imena kao što su Bora Stanković, Raša Šaper, Nebojša Popović, Aca Nikolić i Ranko Žeravica su obeležila i iskreirala put kojim treba da ide ne samo košarka, nego i ceo sport u celini. Baš zato nije slučajno što najveći broj sportskih radnika dolazi upravo iz sveta košarke, jer su oni postavili bazu i izgradili temelj za sve buduće generacije. Međutim, OKS nije košarkaška organizacija, već kuća svih sportova, i moja obaveza je da podjednako zastupam interese svakog sporta i svakog sportiste. Važno je da imamo kontinuitet uspešnih ljudi iz sporta, bez obzira iz koje sportske porodice dolaze.

o Sastav IO OKS jasno govori o tome da će organizaciono i infrastrukturno OKS ići krupnim koracima napred. Možete li sada da nešto jasnije kažete o budućim projektima, možda o Muzeju OKS, novoj adresi Olimpijske kuće i sličnim stvarima?

- U narednom periodu želimo da napravimo snažan organizacioni i infrastrukturni iskorak. To je jedan od mojih prioriteta. Srbija zaslužuje moderan i funkcionalan prostor koji će biti vlasništvo OKS, i mesto gde će biti smešten moderan Olimpijski muzej. I tokom nedanog sastnka u MOK, nam je potvrđeno da u potpunosti podržavaju ovakve inicijative, prepoznajući ih kao ključni korak u dugoročnom jačanju nacionalnih sportskih struktura i očuvanju olimpijskih vrednosti. Naš cilj je da postavimo čvrste i stabilne temelje na kojima će buduće generacije moći da grade svoju sigurnu i prosperitetnu budućnost. Upravo zato je važno da ove inicijative budu prepoznate kao dugoročna investicija u razvoj društva, obrazovanja i ekonomije. To su projekti koji se ne mogu realizovati preko noći, već zahtevaju vreme, strpljenje i posvećen rad. Svakako, ostvarenje ovakvih planova nije moguće bez snažne podrške države.

o Koliko je vakuum od punih deset meseci u izbornom procesu možda i danas otežavajuća okolnost i koliko je to vreme uticalo na planove OKS i njihovo sprovođenje?

- Sistem nije stao, sportisti su se pripremali, programi su se sprovodili, a stručne službe su radile svoj posao profesionalno i odgovorno. Fokus je na kontinuitetu priprema sportista i stabilnom radu OKS, jer olimpijski ciklus ima svoj tempo i mi moramo da ga pratimo bez zastoja. Takođe, važno je napomenuti da mi nismo jedini Nacionalni olimpijski komitet koji je dobio podršku MOK, da se izbori održe nakon planiranog perioda. Isto tako, u tom periodu Olimpijski komitet Srbije sve vreme je funkcionisao i obavljao svoje redovne aktivnosti, a to je upravo rezultat poverenja koje MOK ima u našu olimpijsku kuću.

o Kao ostvareni sportista i autentični šampion, verovatno ne volite unapred da licitirate sa rezultatima. Ali, možete li da kažete šta je u bliskoj ili daljoj budućnosti dobar rezultat za srpske olimpijce? Jer, u delu vašeg govora sa Izborne skupštine rekli ste i ovo: "U životu, kao i u sportu, ne obećavam ono što ne mogu da ispunim. Biće izazova na ovom putu, ali rešavaćemo ih zajedno. Ali ono što sigurno mogu da obećam jesu: rad, odgovornost, otvorenost i potpuna posvećenost da svo znanje, kontakte i iskustvo stavim u službu sporta."

- Kao bivši sportista, ne volim da licitiram medaljama, jer znam koliko faktora utiče na rezultat. Dobar rezultat je pre svega da naši sportisti dođu na Igre maksimalno spremni, da imaju sve uslove i da pruže svoj maksimum. Ako to postignemo, medalje će doći kao posledica rada i sistema. Naš cilj je kontinuitet uspeha, stabilan broj finala, borba za medalje i stvaranje novih generacija olimpijaca.

o U kojim sportovima prepoznajete vrhunske talente dve godine pred Los Anđeles?

- Srbija ima veliki potencijal u individualnim sportovima poput atletike, streljaštva, tekvondoa, rvanja, džudoa i tenisa, ali i u kolektivnim sportovima kao što su košarka, odbojka, vaterpolo i rukomet. Ono što raduje jeste da imamo mlade sportiste koji dolaze i koji već sada pokazuju ozbiljan kvalitet. Naš zadatak je da ih sistemski podržimo i omogućimo im da do Los Anđelesa dostignu vrhunac forme.

o Srbija je na Igrama u Parizu bila na pragu velikog košarkaškog uspeha i pobede nad SAD. Vi i vaši nekadašnji saigrači ste u finalu Igara u Atlanti 1996. godine takođe pokazali zube domaćinu. Hoće li Los Anđeles možda biti još jedna prilika za revanš?

- Košarka je uvek sport velikih emocija i velikih utakmica. Srbija je i u Parizu i kroz istoriju pokazala da može da igra ravnopravno sa najboljima na svetu. Los Anđeles će sigurno biti još jedna velika scena i prilika da se pokaže kvalitet srpske košarke. Međutim, ne bih to posmatrao kao revanš, već kao novu sportsku priču i priliku za još jedan vrhunski rezultat. Olimpijske igre su mesto gde se piše istorija, a ne gde se vraća dug. Isto tako put do Igara je dug, prvo moramo da se kvalifikujemo, nakon čega možemo da pričamo i o potencijalnim rezulttatima.

o Šta za vas predstavlja Vaskrs i kako ćete ga provesti?

- Velike praznike uvek provodim u krugu porodice, jer su to trenuci koji podsećaju na prave vrednosti i na ono što je u životu najvažnije - zajedništvo, mir i vera. Danas, na sreću, ali i pomalo setno, deca su porasla i osamostalila se, svako ima svoje obaveze i puteve, ali se trudim da praznične dane uvek provedem sa meni najbližim ljudima koji su u Beogradu, kao i sa roditeljima. Tradicionalno, Vaskrs počinjem liturgijom u Hramu Svetog Save, u molitvi i zajedništvu sa sveštenstvom i Njegovom Svetošću Patrijarhom. Vaskrs doživljavam kao praznik pobede života, vere i ljubavi, kao podsećanje da uvek treba gledati napred, sa strpljenjem, smirenošću i verom u bolje sutra.

U poseti MOK o Nedavno ste bili na čelu delegacije OKS koja je posetila Lozanu, sedište MOK i predsednicu Kristi Koventri. Kakvi su utisci sa tog sastanka, koliko je OKS danas cenjen i uvažavan na takvom mestu? - Poseta Lozani je bila izuzetno važna i ohrabrujuća. Olimpijski komitet Srbije je cenjen i uvažavan partner u međunarodnoj olimpijskoj porodici, što je rezultat dugogodišnjeg rada i uspeha naše olimpijske kuće, a čini mi se da je tome posebno doprineo naš dugoročni, jasni strateški plan razvoja Olimpijskog komiteta Srbije i u domaćim i u međunarodnim okvirima Razgovori sa predsednicom MOK bili su konstruktivni, otvoreni i usmereni na budućnost olimpijskog pokreta. Važno je da imamo dobru komunikaciju sa MOK jer to otvara vrata saradnje, projekata i dodatne podrške našim sportistima. Predsednica Kirsti Koventri bila je izuzetno prijatno iznenađena realiozvanim aktivnostima, a posebno činjenicom da je kroz naše sportsko-edukativne programe prošlo više od 250.000 dece u prethodne četiri godine. Njene reči su nam upravo motivacija i podrška, da u narednom periodu zajedno sa našim partnerima uključimo još više dece.