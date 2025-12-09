U redakciji "Večernjih novosti" odavno nema savremenika Ilije Borovnjaka (1936-2025), ali takođe nema nikog ko ne zna ko je on bio. Iako je na mestu glavnog i odgovornog urednika proveo samo tri godine, od 1984. do smene 1987, ostavio je poseban pečat, a oni koji su sa njim radili to su kroz redakcijske priče prenosili na nove generacije novinara.

Foto: Uns

Poslednju vest o Borovnjaku napisao je u nedelju njegov unuk Milutin Ikonić, kratko, faktografski: "Sa tugom vas obaveštavam da je preminuo Ilija Borovnjak, nekadašnji glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti". Za sobom je ostavio dubok trag u redakciji i novinarstvu, kao i poštovanje svih koji su imali priliku da sa njim rade".



- Hvala na pitanju, živ sam i pomalo zdrav. Sa 80 godina iza sebe, čovek drugačije gleda i na prošlost i na sadašnjost. Sećanja na događaje iz druge polovine osamdesetih godina prošlog veka, kada sam bio glavni urednik, polako blede, osim onih "potresnih". A potresi su počeli.

Nastavljajući o potresima i pritiscima, Borovnjak je zapisao:

- Pažljivi posmatrač i, iole obavešten čovek, osećao je da se nešto događa: podrhtavaju temelji zajedničke nam države. Sitni detalji, a krupni odjeci. Kolega i prijatelj ugledni slovenački novinar kaže mi uz čašicu: "Slovencima je bliža srednja Evropa (Mittel Europa Jawohl) nego vaš Balkan. Tako je mislio i Kardelj. Približno u isto vreme u zagrebačkoj štampi, pomalo uvijeno i stidljivo, hrvatski novinar kaže da je Jugoslavija privremena tvorevina. I on pominje Kardelja. U Bosni polujavno "proučavaju" Islamsku deklaraciju, a na Kosovu Albanci sanjaju Prizrensku ligu i kupuju zemlju od srpskih iseljenika. U Srbiji se braća međusobno obračunavaju i "diferenciraju".

Što su potresi bili dublji i osetljiviji, pritisci na "Novosti" su bili sve jači, konstatovao je Borovnjak:

- Nas su doživljavali kao "savezno" glasilo, pa je svako republičko rukovodstvo smatralo da ima puno pravo da nam deli čvrge za svaki tekst koji se nije uklapao u njihov politički šablon. Kao da su svi zauzimali odbrambeni položaj od predstojećeg zemljotresa. Kako praviti poštene i objektivne novine? Potresi se čak i danas, posle tri decenije, i krvavih deoba, povremeno osećaju. Nadajmo se da je to smirivanje tla, a ne uvod u novog "Rihtera".

Kada su "Novosti", prve u svetu, objavile informaciju da je Kurt Valdhajm, bivši generalni sekretar UN i tadašnji predsednik Austrije, za vreme Drugog svetskog rata bio nacistički oficir i učestvovao u deportaciji stanovništva u Bosni, kao da se na svetskom medijskom prostoru, zabeležio je Borovnjak na stranicama svojih "Večernjih novosti", mnogo godina kasnije, 2011, dogodila eksplozija.

Tu vest su preneli svi vodeći svetski listovi, radio i TV stanice, a Si-En-En je kao ilustraciju preko celog ekrana objavio prvu stranu "Večernjih novosti". Kada je tadašnji generalni sekretar Predsedništva SFRJ Muhamed Berberović bez imalo diplomatskog šlifa osuo paljbu: "Novosti" će biti zabranjene, a ti - kao neodgovorni glavni urednik - bićeš uhapšen", Borovnjak je, kako je sam zapisao, "izrecitovao kao bez daha":

- Vest o Valdhajmovoj tamnoj prošlosti objavilo je 326 svetskih listova, a ako me uhapsite, ili ne daj bože zabranite "Novosti", objaviće najmanje 500 medija u svetu.

Berberović mu je zalupio slušalicu, a "Novosti" su sutradan nastavile priču.

Ilija Borovnjak biće sahranjen u petak 12. decembra u rodnom Gornjem Milanovcu u krugu najuže porodice.

Životni put iz sela Brezna BOROVNjAK je rođen 31. januara 1936. u Brezni kod Gornjeg Milanovca. Kao diplomac Filozofskog fakulteta, Grupa za svetsku književnost i teoriju književnosti, 1961. postaje novinar-pripravnik "Večernjih novosti". Radio je kao saradnik, pa urednik beogradske rubrike našeg lista, zatim urednik unutrašnje-privredne rubrike, šef Deska, pa pomoćnik glavnog i odgovornog urednika.

Bio je i rukovodilac OOUR "Večernjih novosti", u dva navrata pomoćnik i zamenik generalnog direktora NIGP "Borba", potom ponovo šef Deska, pa zamenik glavnog urednika. Jula 1984. postaje glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti".