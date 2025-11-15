VREME DANAS KAO IZ SNOVA: Pretežno sunčano i toplo, do 22 stepena
VREME u Srbiji u toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost i uz slab vetar, koji će na severu Vojvodine biti povremeno i umeren vetar južnih smerova.
Najniža temperatura od -2 do sedam, najviša od 13 stepeni u Timočkoj Krajini, do 22 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji.
Vreme u Beogradu
Ujutro u pojedinim delovima na periferiji Beograda magla, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost slab južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stepeni.
Vreme narednog dana
Od ponedeljka će u Srbiji u popodnevnim satima doći do pada temperature, a moguća je i kiša.
(Sputnjik)
