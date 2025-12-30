GALEBOVI ISPUSTILI REMI PROTIV ARSENALA: Čekićarima nedostaje preciznost u završnici napada

Vest Hem i Brajton sastaju se u utorak na London stadionu u duelu timova koji su u decembru više razočarali nego obradovali svoje navijače.

Domaćin u ovaj meč ulazi sa jasnom namerom da pokuša da se izvuče iz zone ispadanja, dok gosti traže način da zaustave pad forme koji traje već nekoliko nedelja.

Poslednji rezultati ukazuju na izjednačen odnos snaga. Čak tri od poslednjih sedam utakmica Vest Hema završene su bez pobednika, dok je Brajton remizirao u dva od prethodna četiri meča. I tradicija međusobnih duela ide u prilog podeli bodova, jer su tri od poslednja četiri okršaja ovih rivala završena nerešeno.

Decembar je bio posebno težak za ekipu iz istočnog Londona. Posle dva uzastopna remija na početku meseca, Vest Hem je upisao tri poraza zaredom i dodatno zakomplikovao svoju situaciju na tabeli. Napadački učinak je skroman, a nedostatak samopouzdanja sve je uočljiviji.

Ni Brajton nije u mnogo boljem raspoloženju. Nakon poraza od Aston Vile rezultatom 4:3, tim je izgubio zamah i sa pozicije u vrhu tabele skliznuo na sredinu, gde se trenutno nalazi na 12. mestu. Pobeda im izmiče već pet uzastopnih utakmica.

Ipak, nastup na Ešburton grouvu uliva određeni optimizam. Brajton je protiv Arsenala bio veoma konkurentan i umalo je u završnici došao do boda. Jankuba Minteh je bio nadomak spektakularnog pogotka. Očekuje se da ponovo dobije šansu u startnoj postavi, a u perspektivi je i povratak Danija Velbeka.

Izostanak Velbeka se jasno osetio, ne samo kroz golove već i kroz igru u povezivanju linija tima. Nekoliko važnih igrača, poput Karlosa Balebe i Kaoru Mitome, ove sezone još uvek nije dostigao prepoznatljiv nivo, što se odražava i na ukupnu efikasnost ekipe.

Brajton je, uprkos porazima od Arsenala i Liverpula u gostima, ostavio dobar utisak i deluje sposobno da parira Vest hemu, koji je bez pobede već sedam utakmica. Uz to, gosti ne znaju za poraz u poslednja četiri međusobna duela sa "čekićarima".

Vest hem, pod vođstvom Nuna Espirita Santa, ima velikih problema u završnici. Sa samo deset osvojenih bodova u 13 utakmica, napad je jedan od najneefikasnijih u ligi, što je bilo očigledno i u porazu od Fulama, gde su propuštene dobre prilike skupo koštale domaćina.

Poslednji međusobni susret, odigran početkom meseca na "Falmeru", završen je rezultatom 1:1, kada je Žoržinio Ruter pogotkom u nadoknadi vremena spasao Brajton. Sve okolnosti ukazuju na još jedan tvrd i neizvesan duel u kome će nijanse odlučivati o konačnom ishodu.

