O SERIJALU „MONAŠKI KUVAR“ U JUTARNJEM PROGRAMU NEWSMAX BALKANS: Video produkcija “Novosti” osvojila gledaoce pričom o duhovnosti i veri

Dokumentarni serijal „Monaški kuvar“, koji potpisuje video produkcija „Novosti“, predstavljen je ovoga jutra u programu Newsmax Balkans. Gost studija bio je reditelj Miljan Gogić, koji je govorio o stvaranju jedne drugačije televizijske priče.

Foto: Milena Đorđević

Serijal, koji se emituje nedeljom u 9h, upravo na TV Newsmax Balkans, je nastao iz jednostavne ideje koja je prerasla u autentičan vizuelni zapis o tišini, molitvi i radu u manastirima širom Crne Gore, Dalmacije, Srbije i Republike Srpske. Kroz ekskluzivan pristup svetinjama i razgovore sa monasima, ekipa „Novosti“ približila je publici svakodnevni život u manastirima – onaj koji retko vidi kamera, a još ređe šira javnost.

- “Monaški kuvar” je autentično delo koje predstavlja duhovnu hranu, spaja istoriju i svakodnevni život manastira Srpske pravoslavne crkve, ali i priču o čoveku, jednostavnosti i veri - istakao je Gogić .

Foto: Milena Đorđević

Saradnja “Novosti” i Newsmax Balkans predstavlja prirodan spoj – misiju čuvanja vere, kulture i nasleđa, kroz savremene medijske formate. Video produkcija „Novosti“, kao najmlađi i najdinamičniji deo sistema “Novosti”, ovim projektom potvrđuje da se snažni sadržaji mogu stvarati u spoju tradicije i modernog medijskog izraza.

Nakon epizoda snimljenih u manastirima Crne Gore, serijal se uskoro seli u Dalmaciju, donoseći nova svedočanstva, nove mirise kuhinja iza zidina i nove priče – o tišini koja govori više od reči.

Serijal se emituje premijerno nedeljom u 9h, repriza je subotom u istom terminu, na Newsmax Balkans TV.