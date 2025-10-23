TOPLO I VETROVITO, UVEČE NAOBLAČENJE: Vremenska prognoza za četvrtak, 23. oktobar
Veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati olujne udare.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Jutarnja temperatura od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.
Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.
Vreme u Beogradu
Veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.
Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. oktobra, očekuje se postepeno svežije vreme uz čestu pojavu kiše i pljuskova, a lokalno se očekuje i veća količina padavina.
U drugoj polovini sledeće sedmice biće suvo i malo toplije vreme.
