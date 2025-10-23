Društvo

TOPLO I VETROVITO, UVEČE NAOBLAČENJE: Vremenska prognoza za četvrtak, 23. oktobar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

23. 10. 2025. u 00:05

Veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati olujne udare.

ТОПЛО И ВЕТРОВИТО, УВЕЧЕ НАОБЛАЧЕЊЕ: Временска прогноза за четвртак, 23. октобар

Foto: N. Živanović

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

Vreme u Beogradu

Veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

Uveče se očekuje naoblačenje sa zapada, a tokom noći i kiša uz skretanje vetra na umeren severozapadni i pad temperature.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. oktobra, očekuje se postepeno svežije vreme uz čestu pojavu kiše i pljuskova, a lokalno se očekuje i veća količina padavina.

U drugoj polovini sledeće sedmice biće suvo i malo toplije vreme.

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake