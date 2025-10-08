"KONAČNO FANTAZIJA U SRBIJI": Građanin oduševljen brzom prugom (VIDEO)

VELIKO oduševljenje građana brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica.

- Konačno fantazija u Srbiji, i da se plaća pa je fino - nije skrivao oduševljenje jedan od putnika.

Ovde nije bio kraj oduševljenja putnika brzom prugom:

- Sad se prvi put vozim ovim vozom za Suboticu, a inače redovno putujem rutom Beograd - Novi Sad - Petrovaradin i prezadovoljna sam jer sam ranije putovala raznim prevoznim sredstvima, a od kada je ovaj voz - spasila sam se - istakla je sugrađanka.