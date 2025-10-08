Društvo

"KONAČNO FANTAZIJA U SRBIJI": Građanin oduševljen brzom prugom (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2025. u 15:25

VELIKO oduševljenje građana brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica.

КОНАЧНО ФАНТАЗИЈА У СРБИЈИ: Грађанин одушевљен брзом пругом (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Konačno fantazija u Srbiji, i da se plaća pa je fino - nije skrivao oduševljenje jedan od putnika. 

Ovde nije bio kraj oduševljenja putnika brzom prugom:

- Sad se prvi put vozim ovim vozom za Suboticu, a inače redovno putujem rutom Beograd - Novi Sad - Petrovaradin i prezadovoljna sam jer sam ranije putovala raznim prevoznim sredstvima, a od kada je ovaj voz - spasila sam se - istakla je sugrađanka. 

