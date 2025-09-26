Društvo

VELIKA MIRNA ŠETNJA! U nedelju, 28. septembra, širom Srbije za jedinstvo i mir

26. 09. 2025. u 08:28

U NEDELjU, 28. septembra, u više od 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom Srbije biće održane mirne protestne šetnje građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave.

Foto: Printscreen

Skupovi počinju u 17 časova, a očekuje se učešće više od 200.000 ljudi.

– Pozivamo sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji!

Skupovi će se održati 28. septembra, sa početkom u 17.00 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave.

U Beogradu će se održati protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bismo zajednički uputili zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u nedelju u 28. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija – stoji u objavi czds.

