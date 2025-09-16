VREME DANAS: Biće kiše, pljuskova i grmljavine, ali će temperatura ići do 30 stepeni Celzijusa
UJUTRU po pojedinim kotlinama danas se očekuje magla, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar.
Vreme u Srbiji
Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine.
Najniža temperatura kretaće se od 7 do 17 stepeni, a najviša od 26 na severu Vojvodine do 33 stepena Celzijusa na jugu i istoku Srbije.
Vreme u Beogradu
U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša oko 30 stepeni.
U toku noći se očekuje prolazna oblačnost s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Vreme narednih dana
U sredu će biti promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije, a duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.
Od četvrtka do kraja perioda očekuje se pretežno sunčano vreme - jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice, od 20. do 23. septembra, ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni Celzijusa.
(Sputnjik)
Komentari (0)