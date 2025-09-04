Društvo

"ZLOUPOTREBA DECE U POLITIČKE SVRHE NEZAKONITA JE I KAŽNJIVA": Zaštitnik građana Pašalić "to se protivi etici"

D.K.

04. 09. 2025. u 15:49 >> 15:49

PAŠALIĆ je rekao i da je uloga države da beskompromisno štiti prava svakog pojedinca, ali da se zloupotreba dece, kao posebno ranjive grupe, ne može tolerisati, jer je u suprotnosti sa idejom savremenog društva koje sem pravnih, ima i etičke norme

Foto: Z. Jovanović

Zaštitnik građana Zoran Pašalić apelovao je danas na sve aktere u javnom i političkom životu, sve roditelje, prosvetne radnike i druga zainteresovana lica, da ne vrše pritisak na maloletnike i ne koriste ih za ostvarivanje sopstvenih političkih ciljeva, jer je takvo postupanje u suprotnosti sa najvećim interesima same dece i izlaže ih opasnostima od svake vrste nasilja.

- Zar nije dovoljno što je jedna čitava školska godina izgubljena i što je realno upitan kvalitet budućeg obrazovanja, da bismo sada gledali još brutalniju eksploataciju dece, gde se maloletnici guraju u epicentar političke borbe i dovode se u situaciju da učestvuju u događajima koje ne razumeju, ili koji nisu u skladu sa njihovim uzrastom - naveo je Zoran Pašalić u saopštenju.

Zoran Pašalić / Foto Tanjug

 

Kako je naglasio, stvari su zaista otišle predaleko i sa takvim zloupotrebama se mora stati i potrebno ih je sankcionisati, jer je ciljano i svesno ugrožavanje dece i protivustavno i nezakonito i u suprotosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Zaštitnik građana je podsetio da su škole institucije obrazovnog, ali i vaspitnog karaktera i da je, uprkos izazovima sa kojima se konstantno suočavaju, potrebno uložiti dodatni napor kako bi one mogle da obavljaju svoju primarnu funkciju.

Pašalić je rekao i da je uloga države da beskompromisno štiti prava svakog pojedinca, ali da se zloupotreba dece, kao posebno ranjive grupe, ne može tolerisati, jer je u suprotnosti sa idejom savremenog društva koje sem pravnih, ima i etičke norme, čije je očuvanje zajednička odgovornost svih građana.

(Kurir)

