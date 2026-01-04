Društvo

NAPADAĆE I DO 30 CM SNEGA: RHMZ niže upozorenja - Moguća totalna blokada saobraćaja

Ana Đokić

04. 01. 2026. u 07:56

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše tokom iduća tri dana.

НАПАДАЋЕ И ДО 30 ЦМ СНЕГА: РХМЗ ниже упозорења - Могућа тотална блокада саобраћаја

Foto: Novosti

Naime, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.

Takođe, u istoj oblasti danas u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 5. do 7, januara) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlje.

RHMZ upozorava da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Za područje Beograda RHMZ upozorava danas na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše koja će padati od 5. do 7. januara. U Beogradu će danas biti oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz stavaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara. RHMZ objavio je i hidrološko upozorenje, prema kojem će se na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Danas ujutro na severu i istoku Srbije očekuje se sneg, a u ostalim krajevima kiša koja će se ponegde i lediti na tlu, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlje očekuje se prelazak kiše u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša. U većem delu zemlje biće oblačno i hladno, dok će u južnim krajevima biti toplije.

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.

Takođe, u ovim predelima uveče i u toku naredne noći uslediće lokalna pojava ledene kiše. Duvaće slab i umeren vetar, u daljem skretanju na severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren do jak južnih pravaca. Najviša temperatura u većini krajeva uglavnom ujutro i pre podne i od 0 do 3 stepena, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.

BONUS VIDEO:

Zimsko jutro u Beogradu uz prve pahulje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA JE MONROOVA DOKTRINA NA KOJU SE DANAS POZVAO TRAMP? Amerika možda ostavi Evropu na miru, ali Vašington je sklon trikovima

ŠTA JE MONROOVA DOKTRINA NA KOJU SE DANAS POZVAO TRAMP? Amerika možda ostavi Evropu na miru, ali Vašington je sklon trikovima