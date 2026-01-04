NAPADAĆE I DO 30 CM SNEGA: RHMZ niže upozorenja - Moguća totalna blokada saobraćaja
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše tokom iduća tri dana.
Naime, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.
Takođe, u istoj oblasti danas u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 5. do 7, januara) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlje.
RHMZ upozorava da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.
Za područje Beograda RHMZ upozorava danas na vlažan sneg i lokalnu pojavu ledene kiše koja će padati od 5. do 7. januara. U Beogradu će danas biti oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz stavaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara. RHMZ objavio je i hidrološko upozorenje, prema kojem će se na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Danas ujutro na severu i istoku Srbije očekuje se sneg, a u ostalim krajevima kiša koja će se ponegde i lediti na tlu, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pre podne i sredinom dana u većem delu zemlje očekuje se prelazak kiše u sneg, osim u južnim predelima gde će tokom celog dana padati kiša. U većem delu zemlje biće oblačno i hladno, dok će u južnim krajevima biti toplije.
Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom uz zadržavanje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara.
Takođe, u ovim predelima uveče i u toku naredne noći uslediće lokalna pojava ledene kiše. Duvaće slab i umeren vetar, u daljem skretanju na severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren do jak južnih pravaca. Najviša temperatura u većini krajeva uglavnom ujutro i pre podne i od 0 do 3 stepena, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.
