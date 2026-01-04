TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

04. 01. 2026. u 11:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, nfl-a i odbojke.

Foto: Profimedia

Nedelja

13.30 Lids - Mančester junajted 2 (2,70)

17.00 Modena - Padova ukupan broj poena +179,5 (1,85)
19.00 Atlanta falkons - Nju Orleans sejnts 1 (1,52)

Ukupna kvota: 7,59

