LED SA ŠOFERKE STRUŽETE POGREŠNO: Ovaj trik je genijalan (VIDEO)

Ana Đokić

04. 01. 2026. u 08:45

STRUGAČ za led može da ošteti farbu, staklo ili gumene zaptivke na automobilu, a mnogi ga koriste na pogrešan način.

Foto: Jutjub printskrin/DaveHax

U praksi, strugač ponekad nanese više štete nego koristi. Zbog nepravilne upotrebe mogu se pojaviti ogrebotine na farbi, gumama ili staklu vozila.

Tokom hladnih zimskih jutara vozačima često problem prave zaleđena stakla. Za rešavanje tog problema često se koristi običan plastični strugač, koji većina ljudi nosi u autu. Ipak, ispostavlja se da ga mnogi koriste pogrešno.

Na TikToku se nedavno pojavio video koji je iznenadio mnoge: u njemu žena pokazuje pravi način korišćenja strugača za led pri čišćenju šoferšajbne.

- Jutros u 6 sati sam naučila ovaj trik za struganje leda na TikToku, jer nisam mogla da zaspim - rekla je Lizi u videu.

Na snimku Lizi pokazuje kako led struže jednom stranom strugača, a zatim ga okreće i brzo uklanja led sa stakla drugom stranom.

Gledaoce je video istovremeno i oduševio i zbunio.

- Vozač sam već 17 godina i ovo saznajem prvi put - napisao je jedan korisnik.
- Ne mogu da verujem da nisam znala za ovo - dodala je jedna žena.

Među komentarima se našao i praktičan savet: „Najvažnije je da upalite auto dok to radite. Pustite ga da se zagreje i odmaglite prozore kako biste odmah mogli da krenete.“

BONUS VIDEO:

Zimsko jutro u Beogradu uz prve pahulje

