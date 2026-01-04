ZEMLJOTRES NA JUGU SRBIJE: Ovo je treći od početka godine - Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 2 stepena po Rihterovoj skali rano jutros pogodio je Gnjilane, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 7 časova i 29 minuta, a na dubini od 9 kilometara.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Ovaj zemljotres treći je u nizu od početka godine. Prvog dana 2026. godine zatresao se Leskovac, a juče se potres dogodio u Žagubici.
Preporučujemo
POJAČAN STEPEN ANGAŽOVANjA EKIPA ZIMSKE SLUŽBE: Oglasio se JKP Beograd put
04. 01. 2026. u 21:02
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)