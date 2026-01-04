IZ HOLIVUDA U EXATLON: Borio se sa čuvenim glumcem, sada stiže u najveći sportski rijaliti

UČESNIK Exatlona i kaskader Marko Nikolić može se pohvaliti bogatom međunarodnom karijerom, a u jednom od projekata delio je ekran sa čuvenim holivudskim glumcem Džoelom Kinamanom.

Foto: Instagram/Vandalskee

Najveći sportsko-takmičarski spektakl u regionu premijerno će biti emitovan 7. januara u 21 čas na Informer televiziji, a među takmičarima se nalazi i Nikolić, koji iza sebe ima zavidan profesionalni put.

Marko se u filmu iz 2024. godine "Sat tišine" pojavio rame uz rame sa Kinamanom, što je potvrdio i objavama na Instagram profilu.

Pored toga, zapaženu ulogu ostvario je i u filmu Sniper: G.R.I.T. - Global Response & Intelligence Team, nastavku poznate akciono-trilerske franšize.

Govoreći o tom projektu, Nikolić je otkrio koliko mu uloga znači.

- Nekoliko kadrova iz akcije Kokoa, nemilosrdnog ubice koji progoni američke specijalne agente. Ovaj posao za mene predstavlja veliki uspeh, jer su svi koji su gledali film rekli da je lik uverljivo odigran. Bio sam u potpunosti posvećen ulozi, uz dozu straha s kojim sam morao da se izborim kako bih dao svoj maksimum - napisao je Marko uz fotografije iz filma.

Šta je zapravo Exatlon?

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. U pitanju je spoj vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove.

Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti. Svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus.

Ne postoje prečice - svaki poen se osvaja isključivo na stazi.

Takmičari su podeljeni u dva tima, a svaka trka donosi nove duele, eliminacije i preokrete. Publika iz epizode u epizodu jasno vidi ko napreduje, ko se bori sa sopstvenim granicama i ko pokazuje šampionski mentalitet.

Exatlon se snima u Dominikanskoj Republici, u zahtevnim prirodnim uslovima koji dodatno pojačavaju težinu takmičenja. Tropska klima, pesak, voda i kompleksni poligoni čine svaki duel pravim testom izdržljivosti.

Zašto je Exatlon poseban?

Exatlon nije samo borba za pobedu. To je format koji pomera granice, u kome opstaju samo oni koji su spremni da daju maksimum - fizički i mentalno. Svaka epizoda donosi novu priču, novi izazov i nove heroje.

Exatlon nije igra. To je test snage, brzine i karaktera.

(Informer)