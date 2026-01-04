Fudbal

BOSTON DEMOLIRAO KLIPERSE: Derik Braun odigrao utakmicu za pamćenje

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 08:45

Košarkaši Bostona Seltiksa ubedljivo su savladali Los Anđeles Kliperse na gostovanju sa 146:115.

Utakmicu noći odigrao je Džejlen Braun, koji je ubacio čak 50 poena u pobedi Bostona nad Klipersima.

Lider tima je imao i sjajnu pomoć saigrača, pošto je Derik Vajt brojao do 29 poena, a uz to napravio i sedam asistencija.

Kod domaćeg ali ujedno i poraženog tima, Džon Kolins i Kavai Lenard su bili najbolji sa po 22 poena.

