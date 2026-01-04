NESTAO OMILJENI PERAČ STAKALA: Potraga za Kragujevčaninom LJubomirom Cvejićem
Kragujevčanin Ljubomir Cvejić, poznat pod nadimkom Badža, nestao je pre mesec i po dana i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak omiljenog perača stakala u ovom gradu prijavljen je policiji, a porodica i prijatelji apeluju za pomoć i putem društvenih mreža, u nadi da će neka informacija dovesti do njegovog pronalaska.
- Prošlo je mesec i po dana otkako je nestao. Nadao sam se da će se pojaviti za Svetog Nikolu, da će doći na slavu. Ume on da ode i da se ne javlja, ali ovoga puta je drugačije. Prijavio sam nestanak, ali za sada nema nikakvih vesti. Javio se jedan čovek koji tvrdi da ga je pre desetak dana video u Novom Sadu, na semaforu, kako briše stakla. Zvao sam sestrića da ode tamo da pokuša da ga nađe - rekao je za "Puls Šumadije" njegov ujak Sreten.
Prema njegovim rečima, Badža je i ranije imao periode u kojima bi nestajao, ali se uvek vraćao. Ovoga puta, kako navodi, zabrinjava dužina odsustva i činjenica da se nije javio nijednom članu porodice.
Sreten je naveo da je Ljubomir u prošlosti imao probleme sa alkoholom, kao i intelektualne poteškoće, zbog čega porodica dodatno strahuje za njegovu bezbednost. Ima 35 godina i, kako kaže ujak, dobro je poznat sugrađanima u Kragujevcu. Živeo je u objektu koji mu je porodica obezbedila, ali nije bio sklon da se o njemu stara. Takođe, ima skraćenu i delimično nefunkcionalnu ruku, a školovanje je prekinuo u nižim razredima osnovne škole. Veći deo vremena provodio je u Kragujevcu, u blizini lokalne piljare.
- I prošle godine je nestao, pa smo ga, uz pomoć prijatelja, pronašli u Zemunu. Sada mi je sumnjivo što se ovoliko zadržao i što se nije javio, makar da kaže da je živ i zdrav. Zna moj broj napamet i može da me pozove kad god poželi - naveo je Sreten.
Kako je naveo još jedan njegov rođak na društvenim mrežama, svako ko ima bilo kakvu informaciju o Ljubomiru Cvejiću može da se javi na brojeve telefona 061/261-9016 i 061/151-6801 ili da obavesti najbližu policijsku stanicu.
