"DUGO PRIPREMANO RAZBOJNIŠTVO" Šešelj posle agresije na Venecuelu očekuje američki napad na još jednu državu

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da je američka agresija na Venecuelu razbojnička i da je svojstvena SAD.

Šešelj je kazao da je, očigledno, američka agresija na Venecuelu dugo pripremana.

- Očigledno je da su američke obaveštajne službe prodrle duboko u venecuelanski državni sistem, da su se infiltrirale, kao kod nas u prosvetu, tužilaštvo, sudstvo, pa donekle i u policiju. U Venecueli su mnogo dublje prodrli i uspeli su da onesposobe i vojsku i policiju. Kod nas su 5. oktobra onesposobili policiju tako što su potkupili sve policijske generale, a vojsku nisu uspeli – podseća Šešelj.

Ipak, navodi da nije sve završeno i da ćemo videti hoće li biti pokreta otpora u Venecueli.

- Vlast je obezglavljena otmicom predsednika Nikolasa Madura, kome će, očigledno, Amerikanci suditi i dati novi primer celom svetu da za njih ne postoje sloboda, demokratija i pravni poredak, te da će nastaviti ulogu univerzalnog svetskog policajca sve dok im neko moćniji ne stane na put – istakao je predsednik SRS.

Dodao je da očekuje novi napad na Iran, ali smatra da u Iranu Amerikanci ne mogu duboko da prodru u državni sistem. Ipak, podseća da je to Izraelu uspelo u prvim danima sukoba, kada je likvidirao desetak visoko pozicioniranih generala i nuklearnih naučnika.

- Ipak, Iran je bolje naoružan – zaključio je Šešelj.

Podsećamo, SAD su izvele uspešan udar velikog obima na Venecuelu. Predsednik Nikolas Maduro je sa svojom suprugom zarobljen i odveden iz zemlje. Jutros je u Karakasu odjeknulo najmanje sedam eksplozija, nakon kojih su grad nadleteli helikopteri u niskom letu.

Venecuelanska vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga, izjavila je potpredsednica vlade Delsi Rodrigez.

Moskva: Neosnovani američki izgovori za agresiju

Oružana agresija SAD protiv Venecuele izaziva duboku zabrinutost i osudu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Američki izgovori za agresiju protiv Venecuele su neosnovani, ističu u Moskvi i dodaju da Latinska Amerika mora da ostane zona mira.

Ideološko neprijateljstvo trijumfovalo je nad pragmatizmom, ocenjuje Ministarstvo.

Rusija podržava inicijativu da se sazove sednica Saveta bezbednosti UN.

- Rusija potvrđuje solidarnost sa venecuelanskim narodom i izražava podršku kursu njegovog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta. Važno je ne dozvoliti eskalaciju i naći izlaz putem dijaloga - navodi se u saopštenju.

