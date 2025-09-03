ZARADE 150 EURA ZA SAMO TRI SATA: Ovo neobično zanimanje postaje sve popularnije kod nas
U SRBIJI je sve popularnija usluga angažovanja personalnih šoping asistenata, stručnjaka koji pomažu u izboru garderobe.
Oni vas nekoliko sati prate, određuju koji model i boja vam odgovara, a to zadovoljstvo vas u proseku košta oko 150 evra.
Na društvenim mrežama sve češće se mogu naći oglasi i objave u kojima, najčešće mlade devojke, nude usluge savetovanja pri kupovini. Jedna od njih je na TikToku i objasnila kako izgleda njen dan kad je klijent angažuje.
Nakon teorije, u kojoj su, kako kaže, obradile i "greške koje bi bilo poželjno izbegavati", odlazi se u šoping.
Paketi koji se nude su različiti, ali je cena za tri sata oko 150 evra, piše Blic.
Ovaj trend, odavno prisutan u svetskim metropolama, sve češći je i među domaćim kupcima. Međutim, iako zvuči glamurozno da vas neko prati kroz šoping centre, govori vam da li vam bolje stoji kraljevsko ili tirkizno plava, savetuje koje pantalone idu uz koju majicu, postavlja se pitanje – da li nam je to zaista potrebno?
Šta radi personalni asistent za šoping:
- Određuje koji ste tip građe i koji vam stil odgovara
- Utvrđuje boje koje najbolje pristaju tenu, kosi i očima klijenta
- Daje prijedloge za kombinovanje odevnih predmeta i kreiranje autfita
- Osposobljava klijenta da ubuduće samostalno kupuje
- Odlazi s vama u šoping
(Alo)
