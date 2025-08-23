PRED NAMA JE TEMPERATURNI ROLERKOSTER! Uragan Erin uzburkao Srbiju, evo koliko brzo će se menjati vreme

DANAS će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Foto: Depositphotos

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura biće od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima uslediće naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 13 do 15 stepeni, a najviša oko 26.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.

U nedelju (24. avgusta) biće uglavnom suvo uz prijatniju temperaturu.

Ujutro i pre podne na severu se očekuje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom.

Foto: Printskrin/RHMZ

Posle podne očekuje se razvedravanje

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da se narednih dana u Srbiju ponovo vraćaju veoma visoke temperature, i to upravo u vreme kada su mnogi očekivali postepeno osveženje i hladniji završetak avgusta.

Kako navodi, uragan Erin, koji se razvio nad Atlantikom, poremetio je očekivanu cirkulaciju i odložio dolazak svežijeg vazduha u naše krajeve. Umesto prijatnijih temperatura, nad Srbiju se ponovo nadvlači vreo afrički vazduh.

- Uragan Erin nam je pokvario snove o svežijem završetku avgusta, vreo afrički vazduh se ponovo vraća od četvrtka 28. avgusta - najavio je Ristić.

Evo koliko će se vrućine zadržati

On je napomenuo da će se vreo afrički vazduh zadržati tri dana, te da će ponovo usloviti maksimume od 35 do 40 stepeni.

- Osveženje stiže poslednjeg dana avgusta u nedelju 31. - zaključio je Ristić.

Kako je najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, u drugom delu sledeće nedelje nad zapadom Evropom će dominirati jak i prostran ciklona koji će sadržati ostatke tropskog uragana "Erin".

- Ta sinoptika će ka nama povući vrlo topao vazduh iz severne Afrike te se oko 28. avgusta ponovo očekuje vrućina, uz maksimume koji će posebno na istoku regiona dostizati i oko 38 stepen Celzijusa - kazao je.

Novo osveženje neće označiti kraj leta

Novo osveženje uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode se očekuje oko 30. avgusta, a početkom septembra bi temperatura trebalo da se kreće oko proseka za taj deo godine.

- Ovo osveženje ne označava kraj leta, ali jeste u neku ruku prekretnica iz dugačkih perioda vrlo toplog vremena u promenljiviji režim. Trenutno nedostaju obilnije padavine ali za sada one nisu na vidiku - zaključuje Čubrilo.

(SD)