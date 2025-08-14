ČEKANJE I DO SAT I PO: Gotovo neviđena gužva na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice (FOTO)

NA graničnom prelazu Trbušnica, kod Loznice, prema BIH i Republici Srpskoj, gotovo su neviđene gužve.

Foto: V.Mitrić

Kolone vozila duge su skoro kilometara. Čekanje traje najmanje sat i po. Ćekanja bi bila i duža sa policajci i carinici ne rade efikasno.

Foto: V.Mitrić

Zbog radova na mostu na Drini, kod Malog Zvornika, na mostu koji povezuje Šepak i Trbušnicu, odvija se i kamionski saobraćaj, što ranije nije bio slučaj.

Foto: V.Mitrić

Most kod Malog Zvornika treba bude rekonstuisan do kraja ovog meseca. Vrednost radova je 4,5 miliona evra i plaća ih država Srbija i počeli su ubrzo posle posete, prošlog leta, predsednika Aleksandra Vučića Malom Zvorniku kad je saznao da je neophodno da bude kompletno rekonstuisan.

Foto: V.Mitrić

Saobraćaj na tom mostu, zbog radova, odvija se naizmenično.

