ČEKANJE I DO SAT I PO: Gotovo neviđena gužva na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice (FOTO)
NA graničnom prelazu Trbušnica, kod Loznice, prema BIH i Republici Srpskoj, gotovo su neviđene gužve.
Kolone vozila duge su skoro kilometara. Čekanje traje najmanje sat i po. Ćekanja bi bila i duža sa policajci i carinici ne rade efikasno.
Zbog radova na mostu na Drini, kod Malog Zvornika, na mostu koji povezuje Šepak i Trbušnicu, odvija se i kamionski saobraćaj, što ranije nije bio slučaj.
Most kod Malog Zvornika treba bude rekonstuisan do kraja ovog meseca. Vrednost radova je 4,5 miliona evra i plaća ih država Srbija i počeli su ubrzo posle posete, prošlog leta, predsednika Aleksandra Vučića Malom Zvorniku kad je saznao da je neophodno da bude kompletno rekonstuisan.
Saobraćaj na tom mostu, zbog radova, odvija se naizmenično.
Preporučujemo
HLADNI FRONT STIŽE U SRBIJU I PRE NEGO ŠTO STE MISLILI: Od ovog dana temperatura pada
13. 08. 2025. u 15:21
OPREZ ZA VOZAČE KOJI PUTUJU U GRČKU: Kazne za prekršaje biće odmah naplaćivane
13. 08. 2025. u 19:02
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)