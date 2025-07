ĐURO BORBELJ I LJILJANA KRASIĆ NAJBRŽI U TRČANJU: Damjan Stanišić i Juliia Jakunina pobednici biciklističkog maratona na Kopaoniku

Na terenima nacionalnog parka Kopaonik, proteklog vikenda održane su trke u planinskom trčanju - Trail race Kopaonik koji je održan u subotu 26. jula jubilarni deseti put, dok su se u nedelju nadmetali biciklisti na 12. izdanju biciklističkog maratona Tri strane Kopaonika.

Foto: LiveProduction

Kopaonik je ovog vikenda zabeležio najveću posetu u letnjoj sezoni, sa preko 10.000 turista, od čega 1500 ljubitelja prirode, sporta i dobre zabave koji su učestvovali na manifestacijama.

U izuzetno jakoj konkurenciji na planinskoj trci na 15 km, u muškoj konkurenciji trijumfovao je Đuro Borbelj iz PK Železničar Inđija sa vremenom 01:11:59, drugo mesto osvojio je Marko Ranković koji je trku završio sa vremenom 01:13:39, a treće mesto zauzeo je Stefanu Tovilović iz kluba PD Avala koji je završio minut kasnije sa vremenom 01:14:39.

U ženskoj konkurenciji na 15 km trijumfovala je Ljiljana Krasić iz kluba PSK Mosor, koja je trku završila za 01:28:29, drugo mesto osvojila je Ivana Živković iz kluba PK Balkan sa vremenom 01:29:21, a treće mesto pripalo je Mini Kosanović iz kluba PK Tara sa vremenom 01:33:57.

Prvo mesto na trci na 7 km u muškoj kategoriji osvojio je Damir Avramović iz kluba RTIM sa vremenom 33:07, drugo mesto pripalo je Ljubiši Savić 36:39 iz kluba Drina trail, dok je treće mesto osvojio Jovan Mladenović iz kluba AK Dubočica, Leskovac koji je trku završio za 36:48.

Prvo mesto u ženskoj kategoriji na 7 km osvojila je Emilija Milanović iz kluba Veki run team koja je trku završila za 39:51, drugo mesto pripalo je Ireni Ranković u vremenu 41:30, dok je na trećem mestu trku završila Stefana Cerovina iz kluba Adidas runners Belgrade sa vremenom 42:34.

Trail race Kopaonik spada među najposećenije trail trke u Srbiji i boduje se za nacionalnu seriju u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije. Staze prolaze nekim od najlepših delova Kopaonika poput Crvenih bara, Mekih presedla, Gobelje i Kaznovskog bačišta.

Za najmlađe učesnike organizovana je revijalna trka «Trail race Kids» koja je okupila 200 mališana uzrasta od 2 do 12 godina, na stazama prilagođenim svim starosnim kategorijama učesnika.

U nedelju je održan najveći brdsko-biciklistički događaj u Srbiji, maraton Tri strane Kopaonika, koje se održava dvanaesti put. Ovaj događaj okupio je ljubitelje biciklizma različitih nivoa spremnosti od početnika do reprezentativaca, na stazama Beli meda, Jela i Pančić dužina do 20 do 50km, kao i trke sa električnim biciklama na stazama Beli meda i Jela.

U izuzetno jakoj konkurenciji, na stazi Pančić dužine 50km u muškoj konkurenciji trijumfovao je Damjan Stanišić iz kluba BK Raška koji je trku završio za 2:35:15. Drugo mesto u napetom finišu osvojio je Anton Golubenko iz Rusije koji je trku završio za 2:44:20, a treće mesto zauzeo je Vitalii Gumeniuk sa vremenom 2:44:42.

U ženskoj konkurenciji na stazi Pančić, trijumfovala je Juliia Jakunina iz BK Freedom, koja je trku završila za 3:39:45, drugo mesto pripalo je Andrijani Anastasoska iz BK Cross Cycling Kumanovo, koja je trku završila za 4:02:36, dok je treće mesto pripalo Tatjani Papić iz kluba Keks Virovitica, koja je stazu prešla za 4:51:33.

Na stazi Jela dužine 30 km u ženskoj konkurenciji, trijumfovala je Marija Bajeva iz Novosadskog BK sa vremenom 2:06:39, drugo mesto pripalo je Milici Nešić iz kluba Orlovac MEG sa vremenom 2:07:43, dok je na trećem mestu završila Anita Velichovska iz kluba Oxygen iz Makedonije, sa vremenom 2:12:06.

U muškoj konkurenciji na stazi Jela dužine 30 km pobedio je Egor Egorov iz BK Freedom sa vremenom 1:30:58, drugo mesto pripalo je Bojanu Manojloviću iz BK Metalac koji je stazu završio za 1:31:06, dok je treće mesto osvojio Alek Bonev iz Bugarske sa vremenom 1:32:16, koji je vozio za tim M enterijer gradnja.

Na stazi Beli meda dužine 20 km, u ženskoj konkurenciji, prvo mesto osvojila je Sara Tanasić sa vremenom 1:16:15, drugo mesto pripalo je Milici Bajković koja je trku završila sa vremenom 1:20:50, dok je treće mesto zauzela Jasmina Branković sa vremenom 1:30:19.

U napetom finišu u muškoj konkurenciji trijumfovao je Nemanja Todorović iz kluba M enterijer gradnja, koji je stazu od 20 km prešao za 53:20, a drugo mesto osvojio je Emir Koca iz BK Novi Pazar koji stazu završio 22 sekunde kasnije. Treće mesto osvojio je Marko Stanišić iz BK raška, koji je stazu Beli meda prešao za 56:22.

U kategoriji električnih bicikli pobednik na stazi Jela je Zlatibor Kovjanić sa vremenom 57:24, dok je na stazi Beli meda trijumfovao Đorđe Trmčić sa vremenom 43:47.

Tokom vikenda svi učesnici i posetioci bili su u prilici da uživaju u organizovanim pešačkim turama Nacionalnog parka Kopaonik i različitim sadržajima Skijališta Srbije poput panoramske vožnje žičarom, boba na šinama, planinskog kartinga, kao i koncertima na otvorenom u okviru Letnje priče Kopaonika u organizaciji TO Opštine Raška.

Značaj događaja i potencijal za razvoj sportskog turizma prepoznalo je Ministarstvo omladine i turizma Republike Srbije, koji su jedan od pokrovitelja događaja. Organizator manifestacije je Sportsko udružene „Na sve strane“, a organizaciju događaja su podržali Opština Raška, Nacionalni park Kopaonik, Skijališta Srbije i policijska uprava grada Kraljeva, i ispostava Kopaonik.