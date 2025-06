PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM STIŽU U OVE DELOVE SRBIJE Hitno se oglasio RHMZ (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima a samo ponegde na jugozapadu, jugu i istoku zemlje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, na istoku i sa udarima olujne jačine, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 °S.

POSTEPENO TOPLIJE, OD PONEDELjKA PONOVO U VEĆINI MESTA I VEOMA TOPLO

Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 14 do 19 °S, a najviša dnevna od 30 do 33 °S.

Od ponedeljka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature koja će početkom sedmice biti u intervalu od 32 do 34 °S, a zatim u daljem porastu pa će u većini mesta biti od 35 do 38 °S. Krajem sledeće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa pljuskovima i gmljavinom i to uglavnom u brdsko planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.

