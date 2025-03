"NIKADA NEĆEMO OKRENUTI LEĐA PREMA PATNJI NAŠE BRAĆE" Vučević: Odnos Srpske i Srbije je čvrsta spona

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević obratio se povodom Dana Republike Srpske i donošenja prvog Ustava Republuke Srpske.

Kadaje 28. februara 1992. godine, Narodna skupština jednoglasno donela Odluku o proglašenju Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine, srpski narod je uradio ono što je kroz vekove uvek činio: branio svoje pravo napostojanje, samoopredeljenje i slobodu. Ovo je bio krik potlačenih i ugroženih protiv ponavljanja trećeg genocida nad Srbima u XX veku na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo je bila jasna poruka čitavom svetu, nikada više!

Premijer je naglasio da je u preambuli ovog Ustava iskazana je njegova suština gde između ostalog stoji: Srpski narod, polazeći od svog neotuđivog i neprenosivog prirodnog prava na samoopredeljenje, samoorganizovanje i udruživanje – prava koje mu omogućava da slobodno određuje svoj politički status i obezbeđuje ekonomski, socijalni i kulturni razvoj – ostaje veran svojoj vekovnoj borbi za slobodu i spreman je da sa drugim narodima živi u odnosima uzajamnog uvažavanja i ravnopravnosti.

-Slovo Ustava dokazuje da srpski narod ne želi slobodu samo za sebe, već želi društvo u kome svi mogu da žive mirno i dostojanstveno. U dubini duše srpskog naroda uklesana je želja za slobodom, pravdom i jednakošću za sve. Ustav iz 1992. godine nije bio puka pravna forma, već zavetna povelja jednog naroda koji je kroz stradanja i borbu stigao do svojih prava. U danima kada izvesni samozvanac bez ikakvog prava donosi zakone i organizuje suđenja, trajno se narušava mir u Bosni i Hercegovini. Kome ovo ide u interes? Siguran sam ne običnom narodu zbog čega još jednom poručujemo da je poštovanje Ustava i Zakona kao i održavanje i unapređenje dijaloga jedini način koji može da obezbedi bolju budućnost narodima na prostoru Bosne i Hercegovine. Pred srpski narod se ponovo stavljaju ultimatumi, pred našim očima se krnji Dejtonski sporazum koji je zaustavio krvavi građanski rat u Bosni i Hercegovini. Da li možemo nemo da ćutimo pred ovim pravnim nasiljem? Rat je završen 1995. godine a mi u 2025. godini još uvek imamo instituciju viskog predstavnika? Gde to u Evropi neko telo može da donosi zakone a da to pravo nema utemeljenje u Ustavu ili volji naroda? Kao da se ništa nije promenilo od 1904. godine kada je David Štrbac morao jazavca pred sud silnih da izvodi da bi se njegov jecaj čuo. Iz te pripovetke kolonijalni silnici očigledno nisu ništa shvatili- rekao je premijer i dodao:

-Da li danas vidimo vezu između organizatora protesta u Srbiji, terora prema Srbima na Kosovu i Metohiji, kršenja Dejtonskog sporazuma i sudskog procesa protiv Milorada Dodika? Sve je to dublji politički kontekst koji ukazuje na nastojanja da se srpski nacionalni korpus oslabi i destabilizuje. Na prvi pogled ovi različiti događaji deluju kao odvojene pojave, ali oni su deo šireg procesa pritisaka na srpski narod i njegove političke predstavnike. I ne samo to ovaj put je za tu aktivnost angažovana i grupa određenih lica iz same Srbije. I naravno da će oni koje ne interesuje ni naše Kosovo i Metohija ni Republika Srpska reći da ovakvom retorikom zamagljujemo važnost protesta koji se u Srbiji organizuju. I bestidno nastavljaju da blokiraju život Srbije nadajući se eskalaciji jer to je njihov jedini cilj. A koji su model izabrali za realizaciju svojih ciljeva ti centri moći koji se upinju da nas obore? I u Srbiji i u Srpskoj cilj je da ne odlučuje srpski narod o tome ko će mu biti legitimni i legalni predstavnici. Oni predstavnici koji su kroz izborni proces dobili narodno poverenje. I u jednom i u drugom slučaju je cilj da se oni koje je narod izabrao obore sa vlasti bez izbora i da dođu nesposobne marionete koji bi po zadatku ekonomski, politički i na svaki drugi način uništili i Srbiju i Srpsku.

Predsednik Vlade ističe da je nisu iznenađeni ovim dešavanjima.

Koliko puta smo upozoravali na ovakav razvoj događaja zbog čega smo na Svesrpskom narodnom saboru čitavom svetu pokazali neraskidivo jedinstvo našeg naroda. Odnos Republike Srpske i Republike Srbije je čvrsta spona kulturnih i istorijskih veza i danas poručujem sa ovog mesta da ih niko, nikada neće pokidati. Nikada Beograd više neće stavljati barikade na granici sa Srpskom, nikada više nećemo okrenuti leđa prema patnji naše braće.

I kao što rekoh ništa nisu naučili iz pripovetke Petra Kočića „Jazavac pred sudom“. A u njoj lepo kaže David Štrbac iz duše svoje za sva vremena! „Pritisnulo nas dobro sa sviju strana;od nekakvesmo se silne miline umrtvili, pa jedva dišemo… Ali mi je vrlo teško što mi gazde kažu da nijesam Srb. Ja nijesam Srb?Pogledaj me gospodine, dobro me sad pogledaj, mjerio sam se na dva carska kantara, na turskom kantaru i na kantaru ovog vašeg cara, pa ni dram manje ni dram više od dvadeset i pet oka! A kad se Srb u meni napiri i nadme, nema tog carskog kantara na 'vom svijetu koji bi me mog'o izmeriti!!!

Nekanamovajdanbudepodstrekdačuvamo i unapređujemoonoštosunamnašipreci u borbi izborili i u amanet ostavili! “Neka nam bude u amanet da čuvamo tog Kočićevog diva od Srba u sebi“! Treba će nam zbog slobode! Živela Republika Srpska! Živeo srpski narod!