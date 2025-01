VOZAČI OPREZ, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Stižu zimske nevolje, osim magle i snega ovo je najveća pretnja (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod najavio je tokom večeri i noći oblačno i hladno vreme. Ponegde će biti maglovito uz slab do umeren mraz.

Za sutra RHMZ najavljuje oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, povremeno sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Padavine će biti češće u drugom delu dana.

Tokom večeri i noći očekuje se susnežica i slab sneg i u nižim predelima.

Usled niskih temperatura, savetuje se oprez zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u jutarnjim, večernjim i noćnim satima.

Vetar slab promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja u prvom delu dana umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0 °S, a najviša u većini mesta od 0 do 4 °S, a na jugu i istoku Srbije do 7 °S.

Slabe padavine očekuju se do srede ujutro, a zatim će biti suvo uz delimično razvedravanje tokom dana.

Od četvrtka biće osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 8 do 15 °S. Novo prolazno naoblačenje sa kišom očekuje se tokom večeri do petka popodne, a u ostalim danima do kraja sedmice biće malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima.

