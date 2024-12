PRVI IKADA MINI ACEMAN: Urbani trendseter moćnih performansi

Prvi ikada MINI Aceman je stigao u Srbiju – spreman da osvoji puteve i srca!

Foto: Promo

Kao najnoviji član MINI porodice, Aceman donosi kombinaciju vrhunskih inovacija i neodoljive zabave, oblikujući tako budućnost vožnje. Dizajniran za one koji traže više od automobila, potpuno električni Aceman spaja avanturistički duh, inovativnu tehnologiju i prepoznatljivi MINI šarm. Aceman nije običan automobil, već ulaznica u svet gde svaka vožnja postaje nezaboravno iskustvo.

Foto: Promo

Novi as u MINI porodici premijerno je predstavljen u The BMW Store-u u Galeriji Beograd, gde je stigao kao vrhunsko pojačanje nove MINI porodice kojom počinje revolucionarna era brenda. Svi posetioci Galerije Beograd i The BMW Store-a imaće premijernu priliku da upoznaju novog asa, prvog Acemana ikada, kao i sve članove MINI game koji će poslebno biti izloženi od 20. decembra, dok će se ljubitelji avanture i modernog načina života družiti sa Aceman -om u Gastrošoru, tokom manifestacije „Zimošor“ od 20. do 29. decembra.

Foto: Promo

URBANI ISTRAŽIVAČ KOJI SPAJA STIL I MOĆNE PERFORMANSE

MINI Aceman savršeno balansira funkcionalnost i prepoznatljiv MINI stil, što ga čini idealnim saputnikom za brz i dinamičan način života. Ovaj model savršeno prati potrebe vozača, a njegove personalizovane i intuitivne opcije omogućavaju svakom avanturisti da bude povezan sa svetom dok istražuje nova, neosvojena mesta.

Novi as MINI-jeve porodice predstavlja viziju budućnosti koja spaja održivost, inovaciju i legendarne MINI karakteristike. Svojim minimalističkim i atraktivnim dizajnom Aceman prkosi konvencijama i odiše samopouzdanjem koje osvaja puteve.

Foto: Promo

Potpuno električni pogon MINI Acemana donosi potpuno novu dimenziju čuvenog karting osećaja po kojem je MINI poznat. Bez obzira da li se vozite kroz gradske ulice ili uživate u otvorenom putu, Aceman pruža osećaj kontrole i dinamike koji osvaja vozače, a njegove kompaktne dimenzije omogućavaju prostor za čak petoro putnika.

Prednji deo MINI Aceman-a odražava moć i ističe tipične MINI elemente kao što su ekspresivni farovi i karakteristična prednja osmougaona maska. Zadnji deo vozila poseduje jasan dizajn, a Matrix zadnja svetla na različite načine naglašavaju njegov upečatljivi karakter. Zahvaljujući preklopivom naslonu zadnjeg sedišta u odnosu 60:40, prtljažni prostor se po potrebi može proširiti sa 300 na 1.005 litara.

Foto: Promo

ESTETIKA KOJA INSPIRIŠE TRENDSETERE

Kreiran za one koji se ne boje da budu drugačiji, MINI Aceman se savršeno uklapa u sofisticiranu estetiku trendsetera. Stil novog MINI Aceman-a u potpunosti odgovara MINI-jevom sloganu „Charismatic Simplicity“ i posebno je izražen kroz enterijer.

Foto: Promo

U svetu u kojem je tehnologija postala ne samo funkcionalna, već i stilizovana, MINI Aceman uvodi revoluciju sa svojim kružnim OLED ekranom (prečnik 24cm). Nova tehnologija omogućava izrazito jasne slike i vibrantne boje, stvarajući impresivan vizuelni doživljaj u svakom trenutku vožnje. Inovativni MINI operativni sistem 9 nudi intuitivno upravljanje svim funkcijama vožnje dodirom ili glasovnom komandom. Gasovni asistent u MINI Aceman-u može se aktivirati izgovaranjem „Hej MINI!“, ili alternativno, klikom na dugme na volanu.

Glasovno kontrolisana interakcija se vizuelizuje na kružnom OLED ekranu pomoću animacije grafičkih elemenata, tipografije i avatara. Komunikacija sa virtuelnim asistentom „Spajkom“ posebno je intuitivna zahvaljujući poboljšanoj funkciji prepoznavanja govora.

Foto: Promo

MINI Connected omogućava da se dodatne funkcije vožnje fleksibilno aktiviraju u bilo kom trenutku, a MINI Connected Store pruža pristup zabavnim aplikacijama, uključujući igrice, muziku i video strimovanje.

MINI ASISTENTI KOJI BRINU O SVEMU

MINI sistemi asistencije su poput vašeg ličnog saputnika - brinu se o svakom detalju i omogućavaju vozačima da se fokusiraju na uživanje u vožnji. Bilo da je u pitanju parkiranje, prilagođavanje brzine ili prepoznavanje prepreka, MINI tehnologija prepoznaje potrebu vozača za sigurnošću i komforom, reagujući i pre nego što je asistencija zatražena.

Zahvaljujući 12 ultrazvučnih senzora i četiri Surround View kamere, MINI Aceman identifikuje slobodna parking mesta sa većom preciznošću i automatski pokreće manevre parkiranja tamo gde je prostor ograničen, dok nova funkcija daljinskog parkiranja omogućuje parkiranje pomoću pametnog telefona. To znači da MINI Aceman može automatski izađe sa parking mesta, što olakšava ulazak u vozilo, ako je prostor sa strane previše ograničen.

Foto: Promo

Inovativna opcija MINI Digital Key Plus takođe koristi pametni telefon vozača kako bi osigurala praktično i personalizovano iskustvo u vozilu, pretvarajući pametni telefon u ključ vozila.

DVE VERZIJE ELEKTRIČNOG POGONA: MINI ENERGIJA KOJA SE NE ZAUSTAVLjA

MINI Aceman je dostupan sa potpuno električnim pogonom i to u verzijama MINI Aceman E i MINI Aceman SE sa povećanom snagom. Električni motor od 135 kW/184ks verzije MINI Aceman E generiše obrtni moment od 290 Nm; ubzanje od 0 do 100 km/h iznosi 7,9 sekundi, a maksimalna brzina je 160 km/h. Sa snagom od 160 kW/218ks, MINI Aceman SE generiše obrtni moment od 330Nm, od 0 do 100 km/h ubrzava za 7,1 sekundu i ima maksimalnu brzinu od 170 km/h.

Kapaciteta 42,5kWh, baterija MINI Aceman-a E postiže domet do 310km po WLTP standardu. Visokonaponska baterija MINI Aceman SE ima kapacitet od 54,2 kWh, što mu daje domet do 406 kilometara prema WLTP-u. Baterija MINI Aceman-a može se puniti AC punjenjem od 11kW. Brzo DC punjenje moguće je kod modela MINI Aceman E sa 75 kW i u Aceman SE sa do 95kW. To omogućava da se baterija od 10 do 80% napuni na stanici za brzo punjenje za nešto manje od 30 minuta.

Foto: Promo

MINI aplikacija pruža optimizovan i prilagodljiv pregled procesa punjenja, čak i ako kupac nije u blizini vozila. To omogućava prikaz detalja o trenutnom statusu baterije, plan rute optimizovan za punjenje i dosadašnju istoriju punjenja – uključujući sve troškove i uštede.

Foto: Promo

NOVA MINI PORODICA – MODELI I CENE

Prvi ikada MINI Aceman dostupan je u MINI prodajnim centrima, kao i u BMW Store-u (Galerija Beograd), a njegova cena kreće od 39.310 evra. Pored njega, ljubiteljima MINI modela su na raspolaganju i ostali modeli iz MINI porodice:

• New All-Electric MINI Cooper (cena kreće od): 36.900€,

• All-New MINI Cooper 3 door (cena kreće od): 30.790€,

• All-New MINI Cooper 5 door (cena kreće od): 31.990€,

• New MINI Countryman (cena kreće od): 37.200€,

• New MINI All-Electric Countryman (cena kreće od): 50.900€,

• All New MINI Cabrio (cena kreće od): 34.790€.