„Gradska čistoća“ nastavlja akciju otkupa starih automobilskih guma

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd svojim sugrađanima nudi još jednu veoma korisnu akciju kojom zajednički doprinosimo očuvanju životne sredine.

Foto: Gradska čistoća

Sektor deponovanja i reciklaže ovog preduzeća je predložio nove mere regulacije tretiranja otpadnih pneumatika, odnosno starih automobilskih guma, i na teritoriji grada Beograda pokrenuo akciju formiranja funkcionalne mreže generatora ove vrste otpada, kao budućih korisnika usluga JKP „Gradska čistoća“.

Otpadni pneumatici su specifična vrsta otpada koji se nažalost, veoma često nelegalno odlaže u životnoj sredini, i to na mestima koja nisu zakonom propisana za tu namenu.

Još veći problem je nekontrolisano spaljivanje starih, upotrebljenih automobilskih guma, što dovodi do emisije toksičnih materija u vazduh, te posledično do zagađenja atmosfere, kao i kontaminacije zemljišta, površinskih i podzemnih voda.

Iz tog razloga, JKP „Gradska čistoća“ je i organizovalo ovu značajnu akciju, prikupljanja i otkupa iskorišćenih automobilskih guma.

Otpadni pneumatici se mogu vrlo lako prikupiti, obraditi i reciklirati, a svi građani koji žele da učestvuju u ovoj akciji, mogu se uključiti tako što će se obratiti Pogonu za sakupljanje i promet sekundarnih sirovina u Višnjičkoj ulici 55 b, na brojeve telefona 011/2782-132, i 063/269-672.

JKP „Gradska čistoća“ će i u budućnosti nastaviti da otkupljuje pneumatike po već utvrđenom Cenovniku, a sugrađani koji odluče da učestvuju u ovoj akciji Cenovnik otkupa pneumatika mogu naći na zvaničnom sajtu „Gradske čistoća“ www.gradskacistoca.rs.