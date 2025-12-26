UPOZORENJE - VELIKI BROJ POVREĐENIH, A SKORO POLOVINA SU DECA: Petarde dostižu buku veću od mlaznog aviona

GRADSKI zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da upotreba pirotehničkih sredstava za vreme praznika svake godine izaziva veliki broj povreda koje najviše zadobijaju mlade osobe, a deca do 16 godina čine gotovo polovinu povređenih.

- Podaci pokazuju da su povrede pirotehnikom znatno češće kod muškaraca, uglavnom kao posledica nepropisnog i nebezbednog rukovanja. Kod žena povrede se češće dešavaju u javnom prostoru, aktiviranjem pirotehnike u njihovoj blizini. Posebno zabrinjava činjenica da su povređeni najčešće mlade osobe - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Dodaju podatak da dečaci uzrasta od 10 do 14 godina najčešće stradaju od petardi, dok mladi od 20 do 24 godine čine značajan deo pacijenata koji se zbog povreda vatrometom javljaju hitnim službama.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd u svom saopštenju navodi da praznici predstavljaju vreme radosti, porodičnih okupljanja, lepih želja i pozitivnog raspoloženja, a povrede nastale pri upotrebi pirotehnike se u znatnoj meri mogu izbeći.

Ukazuju da povrede pirotehnikom najčešće nastaju kao posledica eksplozije, plamena, varnica i delova uređaja koji se rasprše u trenutku aktiviranja, kao i posledice mogu biti trenutne, ali i dugoročne – po zdravlje pojedinaca, bezbednost zajednice i životnu sredinu.

Navode podatak da više od polovine povreda su opekotine, najčešće na licu, prstima i šakama.

Česte su i povrede očiju - od opekotina rožnjače do mehaničkih oštećenja usled ulaska stranih tela (delova petardi, prskalica, prašine), što može dovesti i do trajnog gubitka vida.

Osim toga, navode da izuzetno jaka i nagla buka koju proizvode pirotehnička sredstva predstavlja ozbiljnu opasnost po sluh, a posledice mogu varirati od prolaznog zujanja u ušima do pucanja bubne opne i trajnog oštećenja sluha.

- Mlazni avion pri poletanju proizvodi buku od oko 140 dB, dok petarde mogu dostići 150 dB, nivo opasan po sluh. U najtežim slučajevima, eksplozivna snaga pirotehnike može dovesti do delimične ili potpune amputacije jednog ili više prstiju - navodi se u saopštenju.

Navode da prskalice iako se često doživljavaju kao "bezezlena" zabava mogu razviti izuzetno visoke temperature i izazvati teške opekotine, naročito kod dece, a značajan deo povreda pirotehnikom upravo je povezan sa njihovom upotrebom.

- Prema istraživanjima, povrede od prskalica čine više od jedne četvrtine poseta urgentnim službama zbog povreda pirotehničkim sredstvima. Kod dece mlađe od 5 godina one čine skoro polovinu ukupnih povreda pirotehnikom. Razmislite o bezbednijim alternativama koje ne nose rizik po zdravlje, kao što su svetleći štapići, konfete ili šarene trake. U zavisnosti od sastava i veličine, neke vrste prskalica mogu razviti izuzetno visoke temperature, i do 1000 stepeni Celzijusovih, odnosno biti deset puta vrelije od ključale vode ili ulja u tiganju - navodi se u saopštenju.

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd ukazuju na istraživanja koja pokazuju da je veliki broj povreda posledica ljudske greške - nepažnje, nepridržavanja uputstava, nepravilnog čuvanja i transporta.

- Skoro svaka druga povreda povezana je sa nebezbednim rukovanjem (nepažnja, nepridržavanje uputstava, nepravilan transport i čuvanje), dok je neispravnost pirotehnike uzrok približno svake treće povrede. Sa pirotehnikom niko nije siguran! Skoro 40 odsto svih povreda pirotehničkim sredstvima nastaje kod posmatrača - od kojih su mnoge uzrokovane varnicama i pepelom koji dospevaju u njihove oči - navode u saopštenju.

Dodaju da čak ni stručnost ne eliminiše rizik u potpunosti - povrede se beleže i među profesionalcima.

Navode da u slučaju nastanka povrede u vidu opekotine, što je najčešća povreda od pirotehnike, treba brzo reagovati.

- U slučaju nastanka opekotina neophodno je pridržavati se sledećeg: opečeno mesto što pre ohladite! Manju opekotinu stavite pod mlaz hladne vode ili preko nje stavite hladne mokre obloge, nikako led. Opečenu površinu hladite sve dok bol ne prestane (10 - 20 minuta). Opekotinu prekrijte sterilnom gazom kako bi sprečili nastanak infekcije. Možete uzeti neko sredstvo protiv bolova, u skladu sa uputstvom proizvođača. Sa opečene kože nikada nemojte na silu skidati odeću koja se zalepila, već isecite materijal oko rane, ili je rasparajte po šavovima. Nemojte dodirivati opekotinu niti bušiti nastale plikove! Kod težih i opekotina koje zahvataju veću površinu kože, kao i kod bilo kakve opekotine beba ili male dece obavezno potražite medicinsku pomoć - navodi se u saopštenju.

Dodaju da kod dubokih posekotina ili otkidanja prstiju i drugih delova ekstremiteta, obavezno je potražiti stručnu pomoć, a dok medicinska pomoć ne bude dostupna treba pokušati da se zaustavi krvarenje, rana prekrije sterilnom gazom i podigne povređeni deo tela, a otkinuti deo staviti u čistu kesu ili umotati u sterilnu gazu i staviti na led.

U slučaju povrede očiju treba što hitnije potražiti medicinsku pomoć.

- Savet više: ako vas zahvati plamen - ne trčite. Zaustavite se, lezite i valjajte se po zemlji, sa licem zaštićenim rukama, dok se plamen ne ugasi - navodi se u saopštenju.

Ističu da je najsigurniji način da se povrede izbegnu jeste da se ne koristi pirotehnika, jer je ona više od rizika od povreda.

Ukazuju da ako se ipak neko odluči za upotrebu pirotehnike treba da rizik svede na minimum pridržavajući se pravila da kupuje pirotehniku samo u ovlašćenim prodavnicama, da ne pravi pirotehniku "u kućnoj radinosti", da je čuva u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, van domašaja dece i ljubimaca, da je koristi isključivo na otvorenom, daleko od ljudi, životinja i zapaljivih materijala,a da pre toga pažljivo pročita uputstvo proizvođača.

Osim toga, ukazuju da ne treba paliti više od jedne petarde u isto vreme i nikada ih ne usmeravati ka drugima, ne treba ubacivati upaljene petarde u limenke, kontejnere ili staklene posude, sredstva koja nisu eksplodirala ne treba pokušavati ponovo aktivirati, a nakon upotrebe ostatke pirotehnike treba odložiti u vodu ili pesak i ostaviti da se potpuno ugase.

Prilikom upotrebe pirotehnike treba držati pri ruci vodu (ili pesak) za slučaj požara, osoba koja aktivira vatromet treba da nosi zaštitne naočare, a posmatrači da budu na bezbednoj udaljenosti i pirotehniku ne treba upotrebljavati u alkoholisanom stanju.

Upotreba pirotehnike ne ugrožava samo one koji je koriste, već ima brojne negativne posledice po okolinu i društvo, među kojima je opasnost od požara, zagađenje životne sredine, negativan uticaj na bezbednost saobraćaja.

Navode i da pirotehnika utiče na osetljive grupe u koje spadaju bebe, mala deca, stariji i ljudi sa hroničnim oboljenjima posebno, deca iz spektra autizma, životinje.

Ističu da roditelji i staratelji deci mlađoj od 14 godina ne bi trebalo da dozvole upotrebu petardi i vatrometa, dok deca starija od 14 godina treba da budu pod strogim nadzorom odraslih ukoliko ih koriste.

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd podsećaju da je u Srbiji upotreba petardi i ostalih pirotehničkih sredstava regulisana Zakonom o javnom redu i miru Republike Srbije, u kome se ističe da će svako ko naruši isti ili ugrožava sigurnost građana paljenjem pirotehničkih sredstava biti kažnjen, novčano (50.000 - 100.000 RSD) ili društveno-korisnim radom (40 - 120 sati), a ukoliko se prekršaj izvrši u grupi, za počinioce je predviđena i zatvorska u trajanju od 30 do 60 dana.

- Slavlje ne bi trebalo da ostavlja ožiljke. Istinska vrednost praznika nije u buci i svetlosnim efektima, već u zdravlju i zajedničkim trenucima sa onima koje volimo. Uvek imajte na umu da odgovornim i bezbednim izborima čuvamo sebe i svoje najmilije - zaključuju u saopštenju.

