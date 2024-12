ZIMA SVE BLIŽA SRBIJI Ovaj dan doneće jače pogoršanje, padavine i vetar - zabeleće se i u nižim predelima

NAREDNIH dana vreme u Srbiji biće promenljivo, uz padavine na granici kiše i snega, a sam kraj sedmice doneće jaču promenu vremena.

Foto: N. Živanović

Temperature će do vikenda biti u skladu sa kalendarom i kretaće se uglavnom od 3 do 9 °C.

Očekuje se uglavnom tmurno, a od srede do petka ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Snežna granica nalaziće se uglavnom iznad 600 metara nadmorske visine, na jugu, jugozapadu i zapadu u noćnim i jutarnjim časovima spustiće se na 300-400 metara.

Vikend će doneti jaču promenu vremena.

Očekuje se jačanje snažnog ciklona sa centrom iznad centralnog Mediterana.

Ovaj ciklon delovaće na vreme u Srbiji najviše u nedelju.

U prvom delu nedelje u Srbiji će duvati vrlo jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima.

Tokom dana očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz prodor hladnog fronta, pri čemu će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, na udare prolazno i vrlo jak.

Zajedno sa prodorom hladnog fronta i odmicanjem ciklona dalje na istok, sa severa se očekuje prodor hladnije vazdušne mase, a kiša će u brdsko-planinskim predelima preći u sneg.

Ipak, značajnije zahlađenje se ne očekuje.

Ponedeljak će doneti temperature oko 10 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, oko 10. decembra očekuje se zahlađenje, pa će kiša i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

Tada bi moglo doći do manjeg formiranja snežnog pokrivača i u nizijama, ali bi se on brzo topio i ne bi dugo zadržavao, s obzirom na to da će temperature ostati uglavnom u plusu.

Ipak, iako će vreme u nastavku prve polovine decembra biti promenljivo, uz čestu kišu i sneg, ne očekuje se ono pravo zimsko zahlađenje sa obilnim snegom.

Temperature će sve do 10. decembra biti oko prosečnih vrednosti, da bi nakon 10. decembra bile i ispod prosečnih vrednosti.

Uskoro počinje i ski-sezona, a vreme u narednom periodu ići će naruku planinskim predelima, uz dovoljno pokrivača na ski-stazama.

Aktuelna visina snežnog pokrivača na planinama danas je od 30 do 40 centimetara, a snežna granica nalazi se iznad 600-700 metara nadmorske visine.

(Telegraf)

