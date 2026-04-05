IZNENAĐUJUĆI RAZLOG: Evo zašto AI greši kada daje zdravstvene savete
OD recepata do finansija, sve više ljudi se oslanja na četbotove kada su im potrebni saveti.
Ipak, iako mnogi AI programi deluju pametno i uverljivo, više studija je pokazalo da nisu najbolji izvor pomoći kada je u pitanju naše zdravlje. Do sada se to pripisavalo nedostatku "znanja" četbota, ali sada naučnici tvrde da su otkrili pravi razlog.
Veštačka inteligencija se sve više "uvlači" u našu svakodnevicu - pomaže kod pisanja ili rešavanja složenih problema za nekoliko sekundi. Logično je da su upravo zato mnogi počeli da je koriste i za ono najvažnije: Zdravlje. Ipak, koliko je zaista pametno prepustiti simptome algoritmu?
Da bi testirali koliko dobro četbotovi zasnovani na velikim jezičkim modelima pomažu u razumevanju uobičajenih simptoma, istraživači sa Oksforda su sproveli jednostavnu studiju: Učesnicima su dati kratki opisi zdravstvenih problema, a zatim su ili koristili četbot - da ih posavetuje - ili su se oslanjali na uobičajene izvore. Na kraju su morali da dobiju odgovore na dva ključna pitanja: Šta bi mogao biti uzrok simptoma i gde treba potražiti pomoć.
Rezultati nisu bili ohrabrujući - oni koji su koristili četbotove ređe su dobijali tačnu dijagnozu, a nisu bili ni uspešniji u proceni gde da se obrate za pomoć. Drugim rečima, četbotovi im nisu doneli stvarnu korist.
Zanimljivo je da problem nije u nedostatku znanja, jer kada su isti scenariji dati direktno četbotovima, bez ljudskog posredovanja, rezultati su bili znatno bolji - sistemi su u većini slučajeva prepoznavali relevantna stanja i predlagali odgovarajući nivo nege.
Gde onda nastaje problem? U komunikaciji. U razgovorima sa ljudima, četbot bi često negde pomenuo tačnu dijagnozu, ali korisnici to nisu uvek prepoznavali ili pamtili. Ponekad su davali nepotpune informacije, a dešavalo se i da četbot pogrešno protumači ključne detalje. Ispada da je jaz između čoveka i mašine veći problem od samog "znanja" algoritma.
Ovo otkriva i druge slabosti načina na koji se veštačka inteligencija testira. Na formalnim testovima i u kontrolisanim uslovima, modeli deluju impresivno, ali stvarni život je nepredvidljiv: Ljudi ne opisuju simptome dovoljno jasno i često pogrešno razumeju odgovore. U takvom okruženju, performanse četbota naglo padaju.
Upravo tu se vidi razlika između mašine i ulgoe čoveka u medicini. Rad lekara nije samo prepoznavanje simptoma, već i razumevanje priče pacijenta, postavljanje pravih pitanja i izgradnja poverenja, a to je teško "uklopiti" sa algoritmom. Za sada, barem, zdravstvene odluke i dalje zahtevaju ljudsko rasuđivanje, razumevanje konteksta i empatiju, prenosi "Sajens alert".
To, međutim, ne znači da veštačka inteligencija nema mesto u medicini. Današnji četbotovi mnogo bolje funkcionišu kao "nevidljiva podrška" u sređivanju informacija, pisanju beleški, sumiranju kartona ili pripremi dokumentacije. Tu su već korisni i štede vreme. Pored toga, do sada se AI koristila za otkrivanje i usavršavanje mnogih lekova i terapija širom sveta, a vreme će pokazati da li će se komunikacija sa ljudima u ovom polju poboljšati.
(rt.rs)
Preporučujemo
ZAŠTO JE OPASNO KOMBINOVATI ENERGETSKA PIĆA I ALKOHOLLekari daju objašnjenje
05. 04. 2026. u 22:33
NAUČNICI STVORILI „NEUROROBOTE“: Koristili su ćelije ove životinje
04. 04. 2026. u 23:33
DRONOVI, SATELITI, ROBOTI I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA: Otkrivene tajne Pompeje
04. 04. 2026. u 23:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
