I HRANA I LEK Sremuš: "Čisti krv", jača srce i ceo organizam, napravite salatu i - izlečite se

NA šumskim proplancima u ovo doba godine može da se nabere pravi lek iz prirode - sremuš, poznatiji i kao divlji beli luk.

Njegovi nežni, svetlozeleni listovi rastu u gustim skupinama i već na prvi dodir oslobađaju karakterističan miris belog luka. Upravo taj miris je znak da je reč o jednoj od najcenjenijih prolećnih samoniklih biljaka, koja se vekovima koristi i kao hrana i kao prirodni lek.

Sremuš je u evropskoj narodnoj medicini od davnina smatran biljkom koja "čisti krv" i jača organizam posle zime. Stari travari beležili su da su ga koristili za podsticanje varenja, jačanje srca i krvnih sudova, ali i za zaštitu od infekcija.

Savremena istraživanja potvrdila su da listovi ove biljke sadrže sumporna jedinjenja slična onima u belom luku, zatim flavonoide, vitamin C i različite antioksidanse. Zahvaljujući tom sastavu, sremuš deluje antibakterijski, pomaže regulaciji nivoa holesterola i može doprineti očuvanju elastičnosti krvnih sudova.

U fitoterapiji se koristi pre svega list, koji se bere upravo sada - od kraja marta do sredine proleća, pre nego što biljka procveta. Mladi listovi su tada najsočniji i najbogatiji aktivnim materijama.

Napravite tinkturu ŠAKU svežih listova sremuša dobro operite i osušite. Zatim ih iseckajte i stavite u teglu. Prelijte sa oko 250ml alkohola, jačine 40 do 50 odsto. Posudu zatvorite i ostavite na tamnom i toplom mestu oko dve do tri nedelje. Tokom tog vremena poželjno je povremeno protresti teglu kako bi se aktivne materije bolje izvukle iz biljke. Nakon maceracije tečnost procedite kroz gazu ili sitno cedilo i sipajte u tamnu staklenu bocu. Tako pripremljena tinktura može se čuvati više meseci. Uobičajena doza je 20 do 25 kapi tinkture u malo vode, dva do tri puta dnevno, najčešće pre obroka. U narodnoj medicini tinktura sremuša koristi se kao prirodna podrška kod povišenog holesterola, sporog varenja i kod prolećnog umora.

Najčešće se koriste sveži, jer se na taj način najbolje čuvaju njihovi hranljivi i lekoviti sastojci. Dodaju se u salate, namaze, supe ili se od njih pravi aromatični pesto, koji je poslednjih godina postao popularan i u savremenoj gastronomiji.

Posebno se ističe blagotvorno dejstvo sremuša na kardiovaskularni sistem. Smatra se da njegove aktivne materije mogu doprineti smanjenju nivoa masnoća u krvi i pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Istovremeno podstiče rad jetre i žuči, pa se često preporučuje kao deo takozvanih prolećnih detoksikacionih jelovnika.

Prilikom branja ove biljke neophodan je oprez. Listovi sremuša mogu da liče na neke druge šumske biljke, među kojima ima i otrovnih. Najčešće se pominju đurđevak i mrazovac, čiji su listovi sličnog oblika. Razlika je u tome što sremuš pri dodiru ili trljanju lista oslobađa jasan miris belog luka, dok ga ove biljke nemaju.