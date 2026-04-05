IZBELJUJE ZUBE I JAČA IH? Najnovija studija o inovativnom prahu koji obezbeđuje "holivudski osmeh" - bez oštećenja

U VREMENU kada je estetska stomatologija sve traženija, a tržište preplavljeno agresivnim sredstvima za izbeljivanje, novo istraživanje donosi ohrabrujuću vest - moguće je postići belje zube bez oštećenja gleđi, pa čak i uz njenu obnovu.

Prema nalazima studije koju je objavio ScienceDaily, naučnici su razvili inovativni prah za zube koji ne deluje samo estetski, već i terapeutski.

Za razliku od klasičnih sredstava za izbeljivanje, koja često koriste hemijske supstance ili abrazivne čestice i mogu da dovedu do oštećenja gleđi i povećane osetljivosti zuba, ovaj novi preparat funkcioniše na drugačijem principu.

Njegova efikasnost zasniva se na interakciji sa električnim četkicama za zube. Pod uticajem njihovih vibracija, aktivne čestice iz praha uklanjaju naslage i diskoloracije sa površine zuba, ali bez grubog mehaničkog habanja. Istovremeno, oslobađaju se minerali koji prodiru u mikrooštećenja gleđi i podstiču njen prirodni proces remineralizacije.

Drugim rečima, dok zubi postaju vidno svetliji, njihova struktura se istovremeno jača.

Laboratorijska ispitivanja pokazala su da ovaj pristup ne samo da smanjuje rizik od oštećenja, već može pomoći i u prevenciji karijesa, jer jača zaštitni sloj zuba i čini ga otpornijim na kiseline i bakterije.

Stručnjaci ističu da bi ovakav proizvod mogao da promeni dosadašnji pristup oralnoj higijeni, koji je često balansirao između želje za beljim zubima i očuvanja njihovog zdravlja.

Posebno je značajno to što se ovaj metod uklapa u savremene trendove minimalno invazivne stomatologije, gde je cilj očuvanje prirodnih struktura zuba uz što manje agresivnih intervencija. U tom smislu, novi prah bi mogao postati deo svakodnevne rutine, a ne samo povremeni estetski tretman.

Dodatno, istraživači naglašavaju da bi ovakav pristup mogao da bude posebno koristan za osobe sa osetljivim zubima, koje često izbegavaju klasične metode izbeljivanja zbog neprijatnosti i bola. Ako se potvrdi njegova bezbednost, mogao bi značajno da proširi krug korisnika koji mogu bez straha da poboljšaju izgled svog osmeha.

Zanimljivo je i to što tehnologija na kojoj se zasniva ovaj prah otvara mogućnost razvoja sličnih preparata za druge oblasti stomatologije, uključujući terapiju ranih oštećenja gleđi i početnih stadijuma karijesa.

Ipak, uprkos ohrabrujućim rezultatima, naučna zajednica ostaje oprezna. Većina dosadašnjih testiranja sprovedena je u kontrolisanim laboratorijskim uslovima, pa će ključni korak biti potvrda efekata u realnim, svakodnevnim uslovima upotrebe.